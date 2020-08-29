اليوم السابع
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مياه المنوفية تؤهل 350 طالب بكلية العلوم لسوق العمل

السبت، 29 أغسطس 2020 12:21 م
مياه المنوفية تؤهل 350 طالب بكلية العلوم لسوق العمل طلاب كلية العلوم أثناء التدريب الصيفى بمياه المنوفية
المنوفية - فريق المحافظات

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استقبلت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية ، 350 طالب من طلاب كلية العلوم جامعة المنوفية ، فى تدريب صيفى ضمن بروتوكول تعاون مشترك مع الجامعة لتنمية مهارات الطلاب فى المجالات المختلفة وتأهليهم لمواكبة سوق العمل

وأوضح الدكتور المهندس محمد نجيب صالح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية ، أن خطة التدريب الصيفى تتيح تدريب طلاب كلية العلوم لإعداد خريج مؤهل لمواجهة متطلبات سوق العمل ، وفقا لتخصصاتهم من خلال برامج تدريبية تخصصية علمية وإدارية

وأضاف نجيب أن التدريب يستمر لمدة ستة أسابيع خلال فترة الاجازة الصيفية لطلاب الجامعات ويتناول موضوعات خاصة بالتحاليل الكيميائيه والميكروبيولوجيه باستخدام احدث الطرق والأجهزة الحديثة ، ويتضمن أيضًا شرح مراحل تنقيه مياه الشرب وطرق معالجه الصرف الصحى ويتم التدريب نظريًا وعمليًا تحت اشراف قطاع المعامل والجوده بالشركه.

 

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طلاب كلية العلوم أثناء التدريب الصيفى بمياه المنوفية

 

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طلاب كلية العلوم أثناء التدريب الصيفى بمياه المنوفية

 

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طلاب كلية العلوم أثناء التدريب الصيفى بمياه المنوفية

 

IMG-20200829-WA0004
طلاب كلية العلوم أثناء التدريب الصيفى بمياه المنوفية

 

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طلاب كلية العلوم أثناء التدريب الصيفى بمياه المنوفية

 

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طلاب كلية العلوم أثناء التدريب الصيفى بمياه المنوفية

 

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طلاب كلية العلوم أثناء التدريب الصيفى بمياه المنوفية

 


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