منع إقامة سوق المواشى منعا لانتشار فيروس كورنا فى المنوفية

المنوفية - محمد فتحى

منع مجلس مدينة تلا بمحافظة المنوفية ، بالاشتراك مع مركز شرطة تلا ، والاشغالات والايرادات ، ورخص المحلات ، إقامة سوق المواشى بتلا ، حيث غلق جميع الطرق المؤدية لسوق المواشى بتلا منذ الثالثة فجر اليوم ، ومنع الدخول والاقتراب من السوق والتمركز فى كافة المداخل والشوارع والميادين وفرض طوق أمنى بكافة الطرق ، حيث شملت الجولة المرور على كافة الطرق والمداخل بالقرى لمنع التجمعات .

وفى سياق أخر واصل العشرات من المواطنين بمراكز المدن توافدهم خلال الفترة الصباحية بالعطلة الرسمية للمركز التكنولوجى بمجلس مدينة أشمون والوحدات المحلية القروية لتقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء ودفع نسبة 25 % جدية التصالح وتقديم كافة التسهيلات لجميع المواطنين .