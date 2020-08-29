منطقة الأقصر الأزهرية: وعاظ الأقصر يشاركون في خطبة الجمعة بعد فتح المساجد

الأقصر – أحمد مرعى

أعلنت منطقة الأقصر الأزهرية، أنه شارك علماء الوعظ بمنطقة الأقصر في آداء خطبة الجمعة بالمساجد التي تم تكليفهم بالخطابة فيها، وذلك في إطار التعاون والتنسيق بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف المصرية وبرعاية من فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر.

ومن جانبه قال فضيلة الشيخ محمود محمد السيد مدير عام منطقة وعظ الأقصر، أن الأزهر يقوم بدوره الدعوى والتوعوى والإجتماعى ويقدم كل سبل التعاون مع مؤسسات الدولة من أجل تحقيق تطلعات المصريين لغد مشرق، وأن العالم يعول كثيراً على الأزهر لوسطيته ونشره للتسامح، حيث أدى الوعاظ خطبة الجمعة بالأمس والتي كانت تحت عنوان "الأمل حياة" ملتزمين بالوقت المحدد وهو عشر دقائق فقط، مع تنفيذ كافة الإجراءات الإحترازية بعد فتح المساجد المغلقة منذ خمس شهور عقب أزمة انتشار فيروس كورونا "كوفيد 19".

وكان قد وجه المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، أمس الجمعة، التهنئة لأهالي محافظة الأقصر، بمناسبة عودة صلاة الجمعة، والصلوات الرئيسية بالنسبة لغير المسلمين، مناشداً جميع المصلين بالتعاون والإلتزام بكافة الإجراءات الإحترازية المحددة ضد فيروس كورونا المستجد حرصاً على صحتهم وسلامتهم، حيث كان قد أدى محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، شعائر صلاة الجمعة، بمسجد أحمد النجم بمدينة الأقصر، في أول صلاة جمعة، عقب قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بإعادة فتح المساجد الكبرى والجامعة لأداء صلاة الجمعة بعد تعليقها منذ شهر مارس الماضي للحد من تفشي فيروس كورونا.

ومن جانبه أوضح الشيخ سيد عبد الدايم وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، أنه تم فتح 1243مسجداً على مستوى محافظة الأقصر لأداء صلاة الجمعة، مع اتخاذ جميع التدابير والاحتياطات الاحترازية بالمسجد ومن جانب المصلين، وأهمها مراعاة التباعد وارتداء الكمامة وإحضار المصلى الشخصى، وفتح المساجد قبل الإقامة بعشر دقائق وإغلاقها بعد الصلاة بعشر دقائق، وذلك طبقاً للضوابط التي أقرتها وزارة الأوقاف.