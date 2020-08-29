وأوضح البيان، أن المقاتلات الروسية اقتربت من الهدف الجوي بمسافة آمنة، وتم تحديد هويته على أنه قاذفة استراتيجية من طراز B-52H تابعة للقوات الجوية الأمريكية، وبعد أن ابتعدت الطائرة العسكرية الأجنبية عن حدود الدولة الروسية، عادت المقاتلات الروسية بأمان إلى قواعدها".

وذكر البيان أن "الرحلة الكاملة للمقاتلات الروسية سو -27 تمت وفقا للقواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي"، مضيفا أنه "لم يُسمح للطائرة الأمريكية بانتهاك حدود الدولة الروسية".