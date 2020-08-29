مصطفى قمر بختام مهرجان الصيف بالإسكندرية: ربنا يعدى أزمة كورونا على خير (صور)

الاسكندرية جاكلين منير

اختمتت فعاليات مهرجان الصيف الثامن عشر والذي قدمه مركز الفنون التابع لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية، بحفل غنائى للنجم مصطفى قمر، وذلك على المسرح المكشوف بالمكتبة.

وأعرب مصطفى قمر عن سعادته لتواجده فى بلده الاسكندرية، وعن أزمة كورونا قال: إن شاء الله الأيام الصعبة انتهت وبدأنا نرجع تانى وربنا يعديها على خير من أزمة كورونا"، وتغنى بباقة من أروع أغانيه القديمة والحديثة التى أشعلت حماس الجمهور.

يذكر أن تلك الدورة هى الثامنة عشر من مهرجان الصيف الدولي والمهداة إلى روح الفنان محمود رضا، تقام في الفترة من 15 إلى 29 أغسطس على المسرح المكشوف هذا العام، وقد أكد الدكتور مصطفى الفقى أن مكتبة الإسكندرية حريصة على تقديم خدماتها الثقافية والفنية لجمهورها في اطار عودة الحياة الثقافية تدريجيا مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

يضم المهرجان هذا العام العديد من الفعاليات الفنية التي تشمل حفلات موسيقية ومسرح وسينما.