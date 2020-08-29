"مصر للطيران" تطرح تخفيضات لعدد من المدن الأوروبية تشجيعا لحركة السفر

كتب محمود عبد الغنى

طرحت الشركة الوطنية مصر للطيران، تخفيضات على أسعار تذاكر طيران عدد من الوجهات الدولية، تشجيعا لحركة السفر والطيران، حيث طرحت الشركة تخفيضات على رحلاتها من القاهرة إلى باريس، قدره 10% على درجة رجال الأعمال، و 35% على الدرجة السياحية عند شراء التذاكر قبل 15 سبتمبر 2020 و السفر حتى 10 أكتوبر 2020.

كما قدمت الشركة تخفيضا للسفر من القاهرة إلى فيينا، قدره 25% عند شراء التذاكر حتى 15 سبتمبر 2020 و السفر حتي 20ديسمبر 2020.

وكذلك تخفيض علي الرحلات من القاهرة الي قبرص يصل الي 20% عند شراء التذاكر حتي 15 سبتمبر 2020 و السفر حتي 15ديسمبر 2020 ويطبق في جميع التخفيضات الشروط والأحكام .