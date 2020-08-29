اليوم السابع
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"مصر للطيران" تطرح تخفيضات لعدد من المدن الأوروبية تشجيعا لحركة السفر

السبت، 29 أغسطس 2020 01:46 م
"مصر للطيران" تطرح تخفيضات لعدد من المدن الأوروبية تشجيعا لحركة السفر مطار القاهرة الدولى
كتب محمود عبد الغنى

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طرحت الشركة الوطنية مصر للطيران، تخفيضات على أسعار تذاكر طيران عدد من الوجهات الدولية، تشجيعا لحركة السفر والطيران، حيث طرحت الشركة تخفيضات على رحلاتها من القاهرة إلى باريس، قدره 10% على درجة رجال الأعمال، و 35% على الدرجة السياحية عند شراء التذاكر قبل 15 سبتمبر 2020 و السفر حتى 10 أكتوبر 2020.
 
كما قدمت الشركة تخفيضا للسفر من القاهرة إلى فيينا، قدره 25% عند شراء التذاكر حتى 15 سبتمبر 2020 و السفر حتي 20ديسمبر 2020.
 
 
وكذلك تخفيض علي الرحلات من القاهرة الي قبرص يصل الي 20% عند شراء التذاكر حتي 15 سبتمبر 2020 و السفر حتي 15ديسمبر 2020 ويطبق في جميع التخفيضات الشروط والأحكام .
 
 

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مصر للطيران

تخفيضات مصر للطيران

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