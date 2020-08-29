اليوم السابع
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السبت، 29 أغسطس 2020 05:44 م
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مصر تروج لاستئناف السياحة الثقافية بفيلم "رحلة سائح"

السبت، 29 أغسطس 2020 05:43 م
مصر تروج لاستئناف السياحة الثقافية بفيلم "رحلة سائح" حملة تنشيط السياحة
كتبت آمال رسلان

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أدخلت وزارة السياحة والآثار بعض التعديلات على فيلم "رحلة سائح"، الذى تم إنتاجه مؤخرا للترويج للسياحة المصرية، وذلك تزامنا مع عودة السياحة الثقافية اعتبارا من أول سبتمبر المقبل.
 
واستعدادا لاستئناف السياحة الثقافية، أبلغت الغرف السياحية أعضاءها من شركات السياحة والفنادق والمنشآت السياحية، بضوابط استئناف السياحة الثقافية والتنقل بين المحافظات السياحية بداية من أول سبتمبر المقبل، وطالبت أعضاءها بالالتزام بتطبيق الضوابط بشكل حازم حتى لا تتعرض المنشآت المخالفة للعقوبة.
 
 
وأكدت وزارة السياحة والآثار على ضوابط السلامة الصحية التى اعتمدتها الوزارة لتطبيقها بالمتاحف والمواقع الأثرية، لضمان صحة وسلامة الزائرين وجميع العاملين بها وتوفير سبل الوقاية والحماية لهم.
 
 
وكان الفيلم الدعائي المصري حقق نسبة مشاهدة مرتفعة جدا مقارنة بنسب المشاهدة العالمية ( Benchmark for view rates)، كما حقق الفيلم 77 مليون مشاهدة علي Google، و  80 مليون مشاهدة علي Facebook، و4  مليون مشاهدة علي Twitter، بالإضافة إلى 3.6 مليون مشاهدة على موقع الTikTok، و حوالي مليون مشاهدة على موقع ال SnapChat.
كما ساهم في تحسين الصورة الذهنية لمصر  بشكل  ملحوظ لمن شاهد الفيلم في العديد من الدول المصدرة للسياحة إلى مصر، تحسنت  الصورة الذهنية بنسبة 45 % في المانيا، و 43% في بولندا و 39% في ايطاليا خلال شهر يوليو، وتزايدت نسب البحث عن مصر كواجهة سياحية عبر شبكة الانترنت ومنصات التواصل الاجتماعي بمتوسط 60٪ مقارنة بالشهر السابق.

تنشيط السياحة

السياحة الثقافية

السياحة

اخبار مصر

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