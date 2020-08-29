مصرع مبيض محارة أسفل عجلات القطار بالشرقية

الشرقية - فتحية الديب

لقى مبيض محارة بمحافظة الشرقية ، مصرعه أسفل عجلات القطار ، اثناء إستقلاله القطار من محطة الجديدة ، وحوله إلى أشلاء وبالعرض على نيابة منيا القمح صرحت بالدفن .

تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار مدير أمن الشرقية ، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من مركز شرطة منيا القمح، بوصول "عاطف م س" 35 سنة مبيض محارة، مقيم قرية ميت بشار إلى المستشفى العامة جثة هامدة .

تبين من التحريات أثناء عبور القطار من محطة الجديدة صدمه القطار، وتحول إلى أشلاء، وتم تحرير محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بالدفن.