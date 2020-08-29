اليوم السابع
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مصرع شخص وإصابة 6 فى تصادم سيارتين بالعاشر من رمضان

السبت، 29 أغسطس 2020 10:25 ص
مصرع شخص وإصابة 6 فى تصادم سيارتين بالعاشر من رمضان إسعاف - أرشيفية
الشرقية – فتحية الديب

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لقي شخص، مصرعه، فيما أصيب 6 آخرون بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، صباح اليوم السبت؛ إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي بطريق "مصر – الإسماعيلية" الصحراوي، بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان، بالشرقية.

تلقى اللواء أيمن مطر، نائب مدير أمن الشرقية لقطاع الجنوب، إخطارًا من العميد أحمد العجوز، مأمور قسم شرطة أول العاشر من رمضان، يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي بالقُرب من أحد المصانع بطريق "مصر – الإسماعيلية" الصحراوي، بدائرة القسم، ما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 6 آخرين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد.

جرى نقل المصابين إلى أحد المستشفيات لتلقي الإسعافات اللازمة، والتحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، والتي أخطرت لمباشرة التحقيقات.

 

 

 


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