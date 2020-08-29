اليوم السابع
Ads
السبت، 29 أغسطس 2020 02:01 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

مصدر أمني ينفي انتحار صاحب محل في الجيزة بسبب إخلاء عقار

السبت، 29 أغسطس 2020 01:35 م
مصدر أمني ينفي انتحار صاحب محل في الجيزة بسبب إخلاء عقار شائعات اخوانية
كتب محمود عبد الراضى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نفى مصدر أمنى ما تم تداوله في مقطع صوتى عبر مواقع التواصل الاجتماعى، ويتضمن حديثا لأحد الأشخاص يدعى خلاله قيام صاحب أحد المحال بالانتحار عقب علمه بإخلاء أحد البلوكات بشارع المطار في محافظة الجيزة "الكائن به المحل خاصته".

وأوضح المصدر أن ما تم تداوله فى هذا الشأن عار تماماً من الصحة، وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى وفاة الشخص "مستأجر المحل المشار إليه" وفاة طبيعية عقب شعوره بحالة إعياء حال تواجده بمنزله، قام على إثرها ذووه بنقله إلى إحدى المستشفيات إلا أنه فارق الحياة إثر هبوط حاد بالدورة الدموية.

 


الداخلية

جهود الداخلية

اخبار الداخلية

حوادث

حملات امنية

اخبار الحوادث

شائعات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة