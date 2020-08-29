مصدر أمني ينفي انتحار صاحب محل في الجيزة بسبب إخلاء عقار

كتب محمود عبد الراضى

نفى مصدر أمنى ما تم تداوله في مقطع صوتى عبر مواقع التواصل الاجتماعى، ويتضمن حديثا لأحد الأشخاص يدعى خلاله قيام صاحب أحد المحال بالانتحار عقب علمه بإخلاء أحد البلوكات بشارع المطار في محافظة الجيزة "الكائن به المحل خاصته".

وأوضح المصدر أن ما تم تداوله فى هذا الشأن عار تماماً من الصحة، وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى وفاة الشخص "مستأجر المحل المشار إليه" وفاة طبيعية عقب شعوره بحالة إعياء حال تواجده بمنزله، قام على إثرها ذووه بنقله إلى إحدى المستشفيات إلا أنه فارق الحياة إثر هبوط حاد بالدورة الدموية.