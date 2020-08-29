مشروع صرف صحى بقرية تنيدة بمركز بلاط بتكلفة 150 مليون جنيه

الوادى الجديد - ماهر أبو نور

أعلنت الوحدة المحلية لمركز بلاط بمحافظة الوادى الجديد ، اليوم السبت، عن تنفيذ مشروع صرف صحى بقرية تنيدة بتكلفة 150 مليون جنيه ، وأكد المهندس عبد الحكم جبالي ، رئيس الوحدة المحلية لمركز بلاط بالوادى الجديد ، حفر 20 كم من خطوط الانحدار لمرفق الصرف الصحى بقرية تنيدة ، وحفر 3 كم من شبكة الانحدار والتى تربط بين قريتى أولاد عبد الله وتنيدة.

أضاف جبالي، أن مشروع الصرف الصحى بقرية تنيدة يتضمن إقامة محطة معالجة رئيسية ومحطة رفع ، وجارى الانتهاء من المشروع خلال الفترة المقبلة بإشراف وتنفيذ الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.

لفت جبالي، إلى الانتهاء من تطوير مكتبة الطفل بقرية تنيدة بتكلفة 60 ألف جنيه ، وإقامة 5 مظلات ضمن مشروعات تحسين البيئة بالقرية .

وفى سياق متصل أعلنت الوحدة المحلية لمركز الخارجة ، اليوم السبت، عن إحلال وتجديد محطة تنقية مياه الشرب وشبكة الكهرباء لخدمة قرى شرق بولاق جنوب المركز.

أكد المهندس مجدى حسن الطماوي، رئيس الوحدة المحلية لمركز الخارجة بالوادى الجديد، تركيب فلاتر تنقية المياه ومحركات حديثة بهدف رفع قدرة المحطة لتغذية قرى شرق بولاق وهى 3 قرى (عارف – الزيان – الخرطوم) .

أضاف مجدي، أنه جرى الانتهاء من تركيب 3 محولات كهربية بالقرى الثلاث قدرة كل محول 350 كيلو فولت أمبير لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية بكل قرية مع تركيب أعمدة إنارة وكشافات موفرة للطاقة " ليد"، بشوارع كل قرية.