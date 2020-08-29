مستشفى الفشن ببنى سويف تسجل صفر كورونا بعد تعافى آخر 5 حالات.. صور

بنى سويف ـ هانى فتحى

سجلت مستشفى الفشن المركزي جنوب بني سويف، اليوم السبت، صفر إصابات بفيروس كورونا، عقب خروج وتعافي آخر 5 حالات كانوا محتجزين بالمستشفى، بعد تلقيهم العلاج والبروتوكول الخاص بوزارة الصحة.

وشهدت مستشفى الفشن بقيادة الدكتور محمد عبد السلام، اليوم السبت، خروج آخر 5 حالات إصابة بكورونا كانوا محتجزين داخل المستشفى عقب تلقيهم العلاج اللازم.

وبدأت المستشفى فى العمل بشكل طبيعي وتقدم الخدمة الطبية للمواطنين، على أن يتم احالة اي حالة اشتباه اصابة بفيروس كورونا إلى مستشفى حميات بني سويف او الصدر وفقا للتنسيق.