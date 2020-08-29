مستشار صندوق النقد الدولي السابق يطالب بخروج السكان من الوادي الضيق

كتب محمد شرقاوى

قال الدكتور فخري الفقي، مستشار صندوق النقد الدولي السابق، إن قضية مخالفات البناء، موجودة منذ ما يقرب من 40 عاما، وهذا يرجع إلى ارتفاع مؤشر نمو السكان في مصر، مضيفا: "كل سنة بتزيد 2.5 مليون مواطن"، مضيفا أن المصريين متكدسين في حوالي 7% من مساحة السكان، والباقي غير آهلة بالمواطنين، قائلا: "يا مواطن، اخرج من الوادي الضيق، الدولة عاملة 14 مدينة جديدة، لازم نقضي على فكرة البقاء بجوار الأهل"، مضيفا إن الرئيس السيسي اهتم بالمدن الجديدة لأنها المستقبل.



وأضاف الفقي، خلال برنامج صالة التحرير المذاع على فضائية صدى البلد ويقدمه الإعلامية عزة مصطفي، أنه معدل المواليد سيقل تدريجيا بالاهتمام بالتعليم والتحضر، مشيرا إلى أن الدولة اتجهت إلى بناء المدن الجديدة والطرق الجديدة وبها كافة الخدمات المتكاملة.



وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى صباح اليوم مجموعة من المشروعات القومية بنطاق محافظة الإسكندرية، منها مشروعات خاصة بقطاع البترول، وكذلك مشروع بشاير الخير 2 للإسكان، ومحطة معالجة الصرف الثلاثية ببرج العرب، ومشروع تطوير محور المحمودية.



وكشف المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن حجم استهلاك البنزين يصل إلى 7 ملايين طن، ووصل إلى 6.6 ملايين طن بسبب جائحة كورونا، مشيرا إلى أن الإسكندرية توفر 35% من احتياجات البنزين والسولار على مستوى الجمهورية، حيث تحتوى على 6 مصافى تكرير و3 مجمعات بتروكيماويات، و45% من طاقة التكرير فى مصر.



وأضاف "الملا" خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية بنطاق محافظة الإسكندرية بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن مصر كانت تستورد 3 ملايين طن، انخفض بعد ذلك بنسبة 50% أى بواقع 1.5 مليون طن، بسبب تنفيذ عدة مشروعات بالقطاع، بالإضافة إلى ترشيد الاستهلاك وتصحيح التسعير وترشيد الدعم.