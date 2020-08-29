اليوم السابع
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مساعد وزير التنمية المحلية يكشف حجم إزالة مخالفات البناء على الأراضى الزراعية منذ مارس

السبت، 29 أغسطس 2020 07:58 م
مساعد وزير التنمية المحلية يكشف حجم إزالة مخالفات البناء على الأراضى الزراعية منذ مارس الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية
ماجد تمراز

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قال الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية، إنه وفقا لإحصائية أمس، إنه منذ يوم 8 يوليو وحتى الآن، بالتنسيق مع قوات الأمن، تم إزالة 3885 مخالفة على الأراضى الزراعية، بالإضافة إلى التعدى على أراضى الدولة، وتم إزالة أكثر من 10 آلاف حالة تعدٍ، وتم استرداد مساحات كبرى كان قد تم البناء عليها بالمخالفة، مشيرًا إلى أنه منذ يوم 25 مارس مع بداية اتخاذ الإجراءات الوقاية ضد فيروس كورونا، تم تنفيذ أكثر من 20 ألفا و700 حالة إزالة تعديات على الأراضى الزراعية خارج الحيز العمرانى، وداخل الحيز تم إزالة أكثر من 9 آلاف مخالفة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج "الحياة اليوم" الذى يذاع على قناة الحياة، أن هناك حزمًا كبيرًا فى التعامل مع المخالفات، ومن يقوم بالتعدى وفقا للقرارات فإنه تجرى إحالته إلى النيابة العسكرية، بالإضافة إلى الإزالة الفورية لتلك المخالفة، موضحًا أن هناك تصويرا جويا ودراسة للمتغيرات المكانية، ويتم ذلك بالتنسيق مع المحافظات، يتم من خلالها رصد أى حالات تغيير فى الرقعة الزراعية والمبانى أولا بأول.

وأوضح أن وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوى يتواصل يوميا مع كل المحافظات، وهناك غرف أزمات بكل حى ومدينة، ويتم ربطها بغرف المحافظات، وبالغرفة الرئيسية فى الوزارة، ويتم الإخطار بكل المخالفات بشكل فورى، ويتم إصدار أوامر فورية بالإزالة واتخاذ الإجراءات القانونية.


التنميه المحليه

مخالفات البناء

البناء على الاراضى الزراعيه

التعدى على اراضى الدوله

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