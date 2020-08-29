مدينة ووهان الصينية تعتزم استئناف الدراسة بكل المدارس الثلاثاء المقبل

شنغهاى (رويترز)

قالت السلطات فى مدينة ووهان الصينية، إنها ستعيد فتح المدارس ودور الحضانة بالمدينة يوم الثلاثاء، وتمثل ووهان بؤرة تفشى جائحة كوفيد-19 وأكثر المدن تضررا بفيروس كورونا بالصين.

وقالت الحكومة المحلية يوم الجمعة إن من المقرر أن تستأنف 2842 مؤسسة تعليمية فى شتى أنحاء المدينة الدراسة أمام نحو 1.4 مليون طالب عندما يبدأ فصل الخريف الدراسي. وتستأنف جامعة ووهان الدراسة يوم الاثنين.

وذكرت المدينة أنها أعدت خططا طارئة للتحول للتعليم من خلال الانترنت إذا تغيرت مستويات الخطر. ونصحت الطلاب بوضع كمامات خلال الذهاب والإياب من المدرسة وتفادى وسائل النقل العام إن أمكن.

وصدرت أوامر للمدارس بتخزين ادوات مكافحة المرض والقيام بدورات تدريب للمساعدة فى الاستعداد لعمليات تفش جديدة للمرض. ويجب على المدارس أيضا فرض قيود على التجمعات غير الضرورية وتقديم تقارير يومية للسلطات الصحية.