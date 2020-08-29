اليوم السابع
Ads
السبت، 29 أغسطس 2020 11:57 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

مدير صندوق تطوير العشوائيات يؤكد الانتهاء من تطوير 276 منطقة

السبت، 29 أغسطس 2020 11:38 م
مدير صندوق تطوير العشوائيات يؤكد الانتهاء من تطوير 276 منطقة خالد صديق
كتب محمد عبد المجيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال خالد صديق المدير التفيذى لصندوق تطوير العشوائيات، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال افتتاحه مجموعة من المشروعات بنطاق محافظة الإسكندرية، أكد أن كل شيء يحدث خارج إرادة الدولة يسمى بالعشوائيات.

وأشار المدير التفيذى لصندوق تطوير العشوائيات خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ريهام السهلى في برنامجها المواجهة المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، إلى أن هناك 357 منطقة عشوائية، وجرى الانتهاء من 276 منطقة، والمتبقى سوف يتم الانتهاء منه مع نهاية عام 2020، والتكلفة التقديرية 38 مليار جنيه بخلاف أسعار الأرض التي تم إنشاء المشروعات عليه 

وأكد خالد صديق المدير التفيذى لصندوق تطوير العشوائيات، على أن التكلفة التقديرية 83 مليار جنيه تم صرف 27 مليار جنيه حتى الآن

 

 


العشوائيات

صندوق تطوير العشوائيات

الرئيس السيسى

الرئيس عبد الفتاح السيسى

محور المحموديه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

ماذا لو تم إلغاء قانون التصالح في مخالفات البناء؟ العشوائية تسود.. فقدان مصر لأكثر من نصف رقعتها الزراعية.. وخبير بالمحليات لـ"تلفزيون اليوم السابع": من يغضب من إزالة التعديات لا يريد الأصلح للمواطن العادى

السبت، 29 أغسطس 2020 10:41 م

كيف طبقت الدولة مفهوم العدالة الاجتماعية فى تطوير العشوائيات.. وزعت وحدات مجهزة على سكان العشوائيات بإيجار رمزى تمليكى.. بشاير الخير بالإسكندرية والأسمرات أكبر مشاريع غيرت مستوى معيشة البسطاء.. صور

السبت، 29 أغسطس 2020 10:33 م

التنمية المحلية: الدولة تنفق الملايين لتحويل العشوائيات إلى مناطق آمنة

السبت، 29 أغسطس 2020 10:29 م

محافظ المنيا يعلن تطوير الأسواق العشوائية والمشروعات الخدمية بأموال المخالفات

السبت، 29 أغسطس 2020 09:02 م

تعرف على خطورة البناء العشوائى والتعديات على الأراضى الزراعية والأمن الغذائى

السبت، 29 أغسطس 2020 07:46 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة