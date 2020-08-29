اليوم السابع
Ads
السبت، 29 أغسطس 2020 09:45 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

محكمة ألمانية تسمح بخروج احتجاجات فى برلين على قيود فيروس كورونا

السبت، 29 أغسطس 2020 08:47 ص
محكمة ألمانية تسمح بخروج احتجاجات فى برلين على قيود فيروس كورونا مظاهرات فى المانيا _ صورة أرشيفية
برلين فرانكفورت (رويترز)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعطت محكمة إقليمية ألمانية الضوء الأخضر، اليوم السبت، لتنظيم مظاهرات حاشدة فى برلين على قيود فيروس كورونا وأصدرت حكما ضد الحظر الذى فرضته العاصمة الألمانية على مثل هذه الاحتجاجات.

 

واستعدت الشرطة لأعمال عنف بعدما حث نشطاء معارضون للإجراءات المتعلقة بالفيروس متابعيهم على وسائل التواصل الاجتماعى فى مختلف أرجاء أوروبا على تهيئة أنفسهم والتجمع فى برلين.

 

وقضت المحكمة بأن "التجمعات التى خططت لها عدة مبادرات فى 29 أغسطس ضد سياسة كورونا التى تنتهجها الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات يمكن أن تحدث".

 

وتمكنت ألمانيا حتى الآن من إدارة أزمة جائحة فيروس كورونا بشكل أفضل من العديد من نظيراتها الأوروبية، إذ ساعد إجراء اختبارات الكشف عن الإصابة على نطاق واسع فى الحد من الإصابات والوفيات.

 

لكن الإصابات اليومية الجديدة زادت على نحو مطرد فى الأسابيع الأخيرة، كما هو الحال فى معظم أنحاء العالم.

 

وحثت المستشارة أنجيلا ميركل المواطنين أمس الجمعة على الحفاظ على حذرهم من الفيروس. وقالت "هذه مسألة خطيرة.. خطيرة كما كانت فى أى وقت مضى، وعليكم مواصلة التعامل معها بجدية".

 

 


محكمة ألمانية

ألمانيا

أخبار ألمانيا

احتجاجات

برلين

فيروس كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

"نكسة كورونا" تضرب خطط العودة من الإغلاق فى أوروبا.. ارتباك بعد الهجمة الشرسة للوباء.. فرنسا تكسر حاجز الـ6 آلاف إصابة يوميا قبل عودة الدراسة.. ذعر فى ألمانيا وأسبانيا.. و"الصحة العالمية" تحذر من إعصار إصابات

الجمعة، 28 أغسطس 2020 08:00 م

وزير خارجية ألمانيا يدعو لمناقشة إجراءات بشأن شرق المتوسط في القمة الأوروبية

الجمعة، 28 أغسطس 2020 03:33 م

ميركل: ألمانيا تستطيع تحمل تكلفة إجراءات اقتصادية لتخفيف تبعات كورونا

الجمعة، 28 أغسطس 2020 01:21 م

ألمانيا تستبعد إغلاقا اقتصاديا حال استمرار أرقام كورونا فى الارتفاع

الجمعة، 28 أغسطس 2020 01:11 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة