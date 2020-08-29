اليوم السابع
Ads
السبت، 29 أغسطس 2020 06:52 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

محامٍ إسرائيلي يكشف رغبة إيهود أولمرت في فك المستوطنات

السبت، 29 أغسطس 2020 05:42 م
محامٍ إسرائيلي يكشف رغبة إيهود أولمرت في فك المستوطنات أولمرت
كتب- هاشم الفخراني

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشف الناشط اليميني الإسرائيلي المحامي أفيعاد فيسولي، عن أن معسكره السياسي اليميني، هو الذي أطاح برئيس الحكومة الإسرائيلية الأسبق إيهود أولمرت، لأنه أراد تفكيك مستوطنات من الضفة الغربية.

وقال فيسولي إن أولمرت في فترة ولايته قاد عملية سلام مع الفلسطينيين، كادت أن تُثمر عن إقامة دولة فلسطينية وإنهاء الصراع، لولا استقالته من منصبه لإدانته بجرائم فساد، لبث على إثرها في السجن بضع سنين.

وأكد أنه حينما أعتلى أولمرت السلطة، أدرك الإسرائيليون أن الحكم يتجه إلى اليسار المتطرف، فكانت هناك مخاوف من أن يقوم أولمرت بتدمير الاستيطان في الضفة الغربية".

وتابع فيسولي: إنه نشر إعلانا في الصحافة اليمينية في إسرائيل، طلب فيه من أي شخص لديه معلومات جنائية عن أولمرت، الاتصال به. وقال إنه لم يتصرف حينها من منطلق حرصه على نزاهة السياسيين، أو الاهتمام بجودة الحكم في إسرائيل.

وحذّر فيسولي السياسيين الإسرائيليين الحاليين والمُستقبليين فقال، "كل شخص لديه ملف عندنا يحتوي على كامل أخطائه الجنائية، ملوّحا بالتوجه بهذه الملفات إلى سلطات إنفاذ القانون وإنهاء حياتهم السياسية، إن رغبوا بإخلاء مستوطنات إسرائيلية، إذا اعتلوا السلطة في إسرائيل يوما.

 

 

 

 


إسرائيل

إيهود أولمرت

تل أبيب

رئيس الحكومة الإسرائيلية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

باختصار.. أهم الأخبار العربية والعالمية حتى الـ12 ظهرا.. وكالة أنباء الإمارات تنشر قرار إلغاء قانون مقاطعة إسرائيل.. الكويت تلغى حظر التجول ابتداء من غد.. مقاتلتان روسيتان تعترضان قاذفة أمريكية فوق بحر البلطيق

السبت، 29 أغسطس 2020 12:00 م

وكالة أنباء الإمارات تنشر قرار إلغاء قانون مقاطعة إسرائيل

السبت، 29 أغسطس 2020 10:30 ص

فلسطين تطالب الأمم المتحدة بمنع إسرائيل عن سياسة حجز جثامين الشهداء

الجمعة، 28 أغسطس 2020 06:51 م

تسجيل 1937 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا فى إسرائيل

الخميس، 27 أغسطس 2020 06:01 م

مستشار ترامب يعتبر اتفاقيات السلام بين إسرائيل ودول الخليج مسألة حتمية

الخميس، 27 أغسطس 2020 04:59 م

حسن نصر الله يعلق على قصف إسرائيل لمواقع تابعة لحزب الله

الأربعاء، 26 أغسطس 2020 09:04 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة