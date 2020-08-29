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محافظ بورسعيد يكرم أوائل الثانوية العامة ويشيد بجهود أولياء الأمور والمعلمين

السبت، 29 أغسطس 2020 03:23 م
محافظ بورسعيد يكرم أوائل الثانوية العامة ويشيد بجهود أولياء الأمور والمعلمين محافظ بورسعيد يكرم أوائل الثانوية العامة
بورسعيد - السيد فلاح - محمد فرج

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كرم اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم السبت، أوائل الثانوية العامة بمحافظة بورسعيد، خلال احتفالية أقيمت بديوان عام محافظة بورسعيد، وبمشاركة أولياء أمور أوائل الثانوية العامة، والدكتور نبوى باهى، مدير مديرية التربية والتعليم، ومديرى الإدارات والمدارس الثانوية ببورسعيد.

وفى بداية الاحتفالية، قدم محافظ الإسماعيلية، التهنئة للطلاب الأوائل بالثانوية العامة، وأيضًا قدم التهنئة لأولياء الأمور، قائلا: "أننا فخورين بهذه النماذج المشرفة التى تغلبت على كافة الصعوبات التى يواجهها العالم لأول مرة، واستطاعو أن يحققوا أعلى مراتب النجاح"، متنميًا لهم دوام التفوق فى حياتهم العملية والعلمية القادمة.

وأكد محافظ بورسعيد، أن الدولة المصرية لا تنجح إلا بالتعاون الكامل بين الحكومة والمواطن، وذكر: نجنى اليوم ثمرة هذا التعاون بين الدولة ومؤسسات المجتمع المدنى والمواطنين، مشددًا على ضرورة التخلى عن الدروس الخصوصية والتى تمثل اهدار للوقت والمجهود والاعتماد على الجهود والتحصيل الذاتى خاصة فى عصر التكنولوجيا الحالى والذى أتاح تقديم المعلومات من خلال العديد من الطرق، وهذا يساهم فى بناء كيان المواطن المصرى.

وتوجه محافظ بورسعيد، بالشكر لمؤسسة مشكاة نور الثقافية والخيرية وذلك لتعاونها مع المحافظة من خلال تدشين منصة "عندى سؤال" والتى أتاحت تقديم جميع محتويات المواد العلمية للطلاب من خلال المعلمين المختصين، بشكل ميسر للطلاب عبر الانترنت، مما ساهم فى إثراء العملية التعليمية وسهولة الحصول على المعلومات والمراجعة ليلة الامتحان للطلاب خاصة خلال هذه الظروف التى تواجهها الدولة لأول مرة من الفيروس المستجد، موضحًا أن المنصة التعليمية بمؤسسة مشكاة نور سيتم تزويدها بجميع المواد العلمية للمراحل الدراسية المختلفة والتعليم الفنى و تعليم الحرف والمهن المختلفة.

وأشادت دكتورة نور الهدى الجمال، رئيس مجلس إدارة جمعية مشكاة نور الثقافية والخيرية بالتعاون المثمر مع محافظة بورسعيد فى العديد من المجالات، وبصفة خاصة فى مجال الارتقاء بالعملية التعليمية ومواجهة الدروس الخصوصية، موجهه الشكر لمحافظ بورسعيد على دعمه المستمر لمبادرات المؤسسة ودفعها نحو مزيد من الأنشطة التى تهدف لخدمة المواطنين.

كما شهد الاحتفال، تكريم عدد من المعلمين نظرًا لمشاركتهم المجتمعية فى تقديم الدروس التعليمية لطلاب الثانوى العام من خلا مؤسسة مشكاة نور الخيرية، ولتشجيع التعاون والمبادرات التى تهدف لخدمة الطلاب والارتقاء بمستوياتهم التعليمية، ومما يدعم جهود المحافظة فى مواجهة الدروس الخصوصية ، وكانت نسبة النجاح للثانوية العامة هذا العام بنسبة 90%، حيث تقدم للامتحانات 5114 طالب وطالبة.

 

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محافظ بورسعيد يكرم أوائل الثانوية العامة
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محافظ بورسعيد يكرم أوائل الثانوية العامة

 

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محافظ بورسعيد يكرم أوائل الثانوية العامة

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محافظ بورسعيد يكرم أوائل الثانوية العامة
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محافظ بورسعيد يكرم أوائل الثانوية العامة

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محافظ بورسعيد يكرم أوائل الثانوية العامة
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محافظ بورسعيد يكرم أوائل الثانوية العامة

 

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محافظ بورسعيد يكرم أوائل الثانوية العامة

 

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محافظ بورسعيد يكرم أوائل الثانوية العامة
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محافظ بورسعيد يكرم أوائل الثانوية العامة

 

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محافظ بورسعيد يكرم أوائل الثانوية العامة

 

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محافظ بورسعيد يكرم أوائل الثانوية العامة

 

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محافظ بورسعيد يكرم أوائل الثانوية العامة

 

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محافظ بورسعيد يكرم أوائل الثانوية العامة

 

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محافظ بورسعيد يكرم أوائل الثانوية العامة

 

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محافظ بورسعيد يكرم أوائل الثانوية العامة

 

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محافظ بورسعيد يكرم أوائل الثانوية العامة

 

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محافظ بورسعيد يكرم أوائل الثانوية العامة

 


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