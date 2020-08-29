محافظ بورسعيد يشهد ملتقى مسئولى وحدة التدريب الداخلى بالمديرية المالية.. صور

بورسعيد - السيد فلاح

شهد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، ملتقى مسئولى وحدة التدريب الداخلى بقطاع الحسابات والمديريات المالية بورسعيد 2020، والذى أقيم بمقر المديرية الجديد، وذلك بحضور الدكتور أيمن إبراهيم، رئيس جامعة بورسعيد وعماد عواد، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية واللواء أحمد قاسم، رئيس حى الضواحي.

وأكد محافظ بورسعيد، إن تلك الدورات تأتى فى إطار اهتمام الدولة بتنفيذ برامج التدريب الوظيفى وتنمية مهارات وقدرات العاملين بالجهاز الحكومى وجميع الجهات الإدارية بالمحافظة انطلاقًا من أهمية دعم وتنمية الموارد البشرية بما يساهم فى تقديم خدمة أفضل، وتوفير الوقت والجهد وتطبيق نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية والدفع الإلكترونى والشمول المالي.

واضاف "الغضبان"، أن مصر فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، شهدت عدة إنجازات وافتتاحات غير مسبوقة للعديد من المشروعات القومية العملاقة التى تساهم فى النهوض بالاقتصاد القومي، ودعم مسيرة التنمية المستدامة، وتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار من أجل توفير فرص عمل جديدة للشباب واضاف بان بورسعيد كان لها النصيب الاكبر من تلك المشروعات بجنوبها وغربها وشرقها.

محافظ بورسعيد بملتقى مسئولى وحدة التدريب الداخلى بقطاع الحسابات

محافظ بورسعيد بملتقى مسئولى وحدة التدريب الداخلى بقطاع الحسابات

محافظ بورسعيد بملتقى مسئولى وحدة التدريب الداخلى بقطاع الحسابات

محافظ بورسعيد بملتقى مسئولى وحدة التدريب الداخلى بقطاع الحسابات

محافظ بورسعيد بملتقى مسئولى وحدة التدريب الداخلى بقطاع الحسابات

محافظ بورسعيد بملتقى مسئولى وحدة التدريب الداخلى بقطاع الحسابات