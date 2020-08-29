اليوم السابع
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محافظ بورسعيد يتفقد مقر المديرية المالية الجديدة.. صور

السبت، 29 أغسطس 2020 02:35 م
محافظ بورسعيد يتفقد مقر المديرية المالية الجديدة.. صور محافظ بورسعيد يتفقد مقر مبنى المديرية المالية الجديد
بورسعيد - السيد فلاح

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تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم السبت، مقر مبنى المديرية المالية الجديد بحى الضواحى استعدادا لافتتاحه رسميا خلال الأيام المقبلة، رافقه خلالها دكتور أيمن إبراهيم، رئيس جامعة بورسعيد، وعماد عواد، رئيس قطاع الحسابات والماليات بوزارة المالية واللواء احمد قاسم، رئيس حى الضواحي

وتفقد محافظ بورسعيد جميع الإدارات والأقسام بالمديرية لافتًا إلى أن مبنى المديرية الجديد مقام على أعلى مستوى، وذلك بما يتواكب مع التحول الرقمى الجديد التى تشهده محافظة بورسعيد وتماشيًا مع خطة رقمنة كافة المديريات والإدارات بمحافظة بورسعيد

وأكد محافظ بورسعيد أن بورسعيد تشهد طفرة فى مجال الارتقاء بنظم الإدارة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين فى كافة المجالات بما يضمن سرعة انجاز الأعمال وتحقيق الشفافية و التيسير على المواطنين، مؤكدًا أن المديرية المالية الجديدة من المشروعات الخدمية المميزة التى قدمتها الدولة للمواطنين فى الأونة الاخيرة وجارى افتتاحها قريبًا.

 

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محافظ بورسعيد يتفقد مقر مبنى المديرية المالية الجديد بحى الضواحى

 

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محافظ بورسعيد يتفقد مقر مبنى المديرية المالية الجديد بحى الضواحى

 

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محافظ بورسعيد يتفقد مقر مبنى المديرية المالية الجديد بحى الضواحى

 

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محافظ بورسعيد يتفقد مقر مبنى المديرية المالية الجديد بحى الضواحى

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محافظ بورسعيد يتفقد مقر مبنى المديرية المالية الجديد بحى الضواحى
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محافظ بورسعيد يتفقد مقر مبنى المديرية المالية الجديد بحى الضواحى

 

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محافظ بورسعيد يتفقد مقر مبنى المديرية المالية الجديد بحى الضواحى

 

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محافظ بورسعيد يتفقد مقر مبنى المديرية المالية الجديد بحى الضواحى

 

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محافظ بورسعيد يتفقد مقر مبنى المديرية المالية الجديد بحى الضواحى

 


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حى الضواحى

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