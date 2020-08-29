محافظ بنى سويف يتابع امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة.. صور

بنى سويف فريق المحافظات

تابع الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف سير أعمال امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة للعام الدراسى 2019/2020 ،والتى انطلقت"يوم السبت 22أغسطس الجارى وتختتم الأربعاء القادم،حيث يؤدي"اليوم" الطلاب الامتحان فى مادتى الجغرافيا للشعبة الأدبية والكيمياء للشعبة العلمية بقسميها الرياضيات والعلوم.

واطمأن المحافظ، من خلال تواصله مع وكيلة الوزارة سهام يوسف ،أثناء تفقدها صباح اليوم عددًا من اللجان بمركز ومدينة ناصر،لمتابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الخاصة بتنظيم عملية الدخول،وتسليم المستلزمات الوقائية للطلاب، والتأكد من ارتدائها بالشكل السليم،والكشف عن درجة حرارة الطلاب قبل دخولهم اللجان وتسليمه ورق الأسئلة وكراسات الإجابة، مع الالتزام بالمسافات البينية والتباعد الاجتماعى داخل اللجنة الواحدة،والتأكد من توافر وسائل التهوية والإضاءة المناسبة.

وأشارت وكيلة الوزارة إلى توجيهات محافظ بنى سويف بالمتابعة الميدانية للجان على مستوى إدارات التعليم، والتأكيد على تطبيق جميع الإجراءات القانونية ضد أية حالات غش يتم ضبطها،مع الاهتمام النظافة العامة داخل اللجان وخارجها بالتنسيق مع الجهات المعنية،ورصد أية مخالفات أولاً بأول لسرعة تلافيها، مؤكدة أنه تم الاستعداد لاجراء الامتحانات امتدادا للاستعدادات السابقة لامتحانات الدور الأول، مشيرة إلى تطبيق كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية،موضحة أنه فى حالة ظهور أى أعراض مرضية على الطالب أثناء دخول اللجنة أو أثناء عقد الامتحان تطبق القواعد المتبعة والمعمول طبقا لقرارات الوزارة.

جدير بالذكر أن العدد الإجمالى للطلاب المتقدمين لامتحان الدور الثانى 3130 طالباُ وطالبة موزعين على 7 لجان بمدن المحافظة (مدرسة السيدة عائشة الثانوية بنات بمدينة بنى سويف،والواسطى الثانوية التجارية،والشهيد عصام سالم الثانوية بالفشن،وببا الثانوية المشتركة،جابر جاد الثانوية بناصر،واهناسيا الإعدادية،الشهيد عبد الحميد عبد الحفيظ الثانوية بسمسطا).