محافظ الوادى الجديد يدشن مشروع تطوير وتنمية قرى درب الأربعين.. صور

الوادى الجديد - فريق المحافظات

دشن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد ، يرافقه مصطفى إسماعيل أمين عام الجمعية الشرعية الرئيسية، خلال المؤتمر الذى عقد اليوم، مشروع تطوير وتنمية قرى درب الأربعين الأربعة بمركز باريس، وفقاً لبروتوكول التعاون الموقع بين المحافظة ووزارة التضامن الإجتماعى والجمعية و الذى يأتى فى إطار المبادرة الرئاسية لتطوير القرى الأكثر احتياجاً .

وأكد الزملوط أن المشروع يهدف إلى رفع كفاءة البنية التحتية والمنازل بالقري ، وتطوير كافة الخدمات المقدمة للأهالى والتى تضم توفير طبيب مقيم بالقرية ودعم الوحدات الصحية بالأدوية والأجهزة اللازمة ، ودعم طلاب المراحل الدراسية المختلفة حتى المرحلة الجامعية ، مادياً ومعنوياََ وتطوير المدارس ، وتوفير مقر إقامة للطلاب بمدينة باريس مجاناً كدعم من المحافظة ، وتحويل إعتمادات مساعدت التصحر لمشروعات تنمية مستدامة لصالح الأهالى وخاصة المشروعات الزراعية للمحاصيل الجديدة و ذات العائد الإقتصادى المرتفع ، كالنباتات العطرية والكمون والتى ثبت نجاح زراعتها بالمحافظة، ومنح مكافأة مالية قدرها 10 آلاف جنيه لأفضل منتج لهذه المحاصيل.

كما شهد المؤتمر، توزيع عقود 500 فدان لـ 250 منتفع من أهالى القرى بواقع 2 فدان لكل منتفع لزراعتها مع توفير الأسمدة والتقاوى والإشراف الزراعى وتسويق المنتج بأفضل الأسعار، بالإضافة إلى توزيع عقود رعاية لعدد من الطلاب المتفوقين لرعايتهم مادياً وإجتماعياََ وتأهيلهم للإلتحاق بالجامعة لتوفير كوادر بكافة المجال لخدمة قراهم .

مؤتمر محافظ الوادى الجديد لمشروع تطوير وتنمية قرى درب الأربعين الأربعة

مؤتمر محافظ الوادى الجديد لمشروع تطوير وتنمية قرى درب الأربعين الأربعة

مؤتمر محافظ الوادى الجديد لمشروع تطوير وتنمية قرى درب الأربعين الأربعة

مؤتمر محافظ الوادى الجديد لمشروع تطوير وتنمية قرى درب الأربعين الأربعة

مؤتمر محافظ الوادى الجديد لمشروع تطوير وتنمية قرى درب الأربعين الأربعة

مؤتمر محافظ الوادى الجديد لمشروع تطوير وتنمية قرى درب الأربعين الأربعة

مؤتمر محافظ الوادى الجديد لمشروع تطوير وتنمية قرى درب الأربعين الأربعة