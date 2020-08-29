محافظ المنيا يعلن تطوير الأسواق العشوائية والمشروعات الخدمية بأموال المخالفات

المنيا - حسن عبد الغفار

قال اللواء أسامة القاضى، محافظ المنيا، إنه سيتم تخصيص النسبة الأكبر من مقابل التصالح المخصصة للمحافظة في تنفيذ مشروعات تطوير المواقف والأسواق العشوائية، وكذلك بعض المشروعات الخدمية، لإشعار المواطن بحدوث نقلة في تلك المشروعات وتحسين الخدمة المقدمة.

وطالب محافظ المنيا، قيادات المحافظة وجميع رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بمتابعة سير العمل في المراكز التكنولوجية وتقديم كافة التسهيلات للمواطنين، مع تسهيل الإجراءات وزيادة عدد العاملين في منظومة التصالح لمواجهة الزحام الشديد بعض المراكز التكنولوجية والعمل خلال الفترة المسائية والعطلات لقبول أكبر عدد من الطلبات.

وكان محافظ المنيا قد قرر خفض مبالغ مقابل التصالح وتقنين الأوضاع، في بعض مخالفات البناء، وذلك استجابة لمطالب المواطنين راغبي التصالح في بعض مخالفات البناء، في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية، بالتيسير على المواطنين، ومراعاة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وتحقيق الاستقرار الاجتماعي.

وأكد المحافظ انتظام العمل في جميع المراكز التكنولوجية جميع أيام الأسبوع، بالإضافة الى أيام العطلات والإجازات الرسمية، مناشدا، المواطنين المخالفين الذين تقدموا بطلبات للتصالح قبل 15-7 بالإسراع في التوجه للمراكز التكنولوجية وسداد جدية التصالح 25% من قيمة الرسوم المستحقة للمخالفة وتقنين أوضاعها عن طريق التصالح .