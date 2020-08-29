محافظ المنوفية :رفع 56 ألف و 741 طن قمامة منذ بدء العمل بجبل منوف العمومى

المنوفية محمد فتحى

أكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بأنه تم رفع 56 ألف 741 طن قمامة منذ بدء العمل فى رفع تراكمات القمامة بجبل منوف " مقلب منوف العمومى " والذى يعد من أكبر مقالب القمامة على مستوى الجمهورية بتكلفة تقدر (50 مليون جنيه) ، يأتى هذا في إطار خطة المحافظة لتطوير منظومة إدارة المخلفات الصلبة بنطاق المحافظة خلال عام 2020.

هذا وقد أكد محافظ المنوفية على أن العمل جارى على قدم وساق وفق منظومة متكاملة لرفع كافة المخلفات المتراكمة بالمقلب ، مشدداً بالإلتزام بالجدول الزمنى المقرر لضمان سرعة الإنتهاء منه لتحقيق حلم أهالى مدينة منوف منذ أعوام سابقة.

جدير بالذكر أن محافظ المنوفية قد سبق وأعلن إزالة جميع تراكمات القمامة القديمة الموجودة وإعادة تطوير عدد 6 مقالب عمومية بمراكز قويسنا وتلا وكذا مقلب طوخ طنبشا وكفر هلال وبركة السبع العمومى ورفع تراكمات تبلغ 2 مليون و 220 ألف طن قمامة ، فضلا عن إنشاء عدد2 محطة وسيطة ثابته ببركة السبع وتلا وكذا إنشاء خط فرز جديد بقويسنا .

من ناحية أخرى البترول بنطاق المحافظة صرح المحاسب عاطف الجمال مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية عن قيام عدد من الحملات التموينية أمس ، أسفرت عن تحرير (98) محضر تمويني بمختلف مراكز ومدن المحافظة منها (37)محضر مخالفات مخابز نقص وزن وعدم مطابقة المواصفات وعدم نظافة، و61 محضر أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر والبيع بأزيد من السعر الرسمي وكذا مخالفات أخرى.

وأضاف "الجمال" بأنه من أبرز القضايا التى تم ضبطها تحرير عدد محضر جنح ضد ضد صاحب شركة اسمدة بناحية قويسنا لحيازته كمية وقدرها 60 طن اسمدة منتهية الصلاحية كما تم تحرير 2محضر جنح ضد أصحاب محلات بقالة بناحية سدود مركز منوف والدبايبة مركز بركة السبع لبيعهم سجائر بأزيد من السعر الرسمى .

هذا وقد تم تحرير محضر جنح ضد صاحب محل حدايد وبويات بناحية طنبشا – مركز بركة السبع وتم ضبط 5 عبوات دهانات اخشاب زنة 250كجم ، 3عبوة دهانات زنة 350 كجم ، 2 عبوة GLC زنة 350 كحم منتهية الصلاحية .