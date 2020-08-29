اليوم السابع
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السبت، 29 أغسطس 2020 04:37 م
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محافظ المنوفية : استكمال مشروع الصرف الصحى بقرى زوير وسلكا

السبت، 29 أغسطس 2020 03:34 م
محافظ المنوفية : استكمال مشروع الصرف الصحى بقرى زوير وسلكا محافظ المنوفية مع الأهالى
المنوفية - فريق المحافظات

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عقد اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية ، إجتماعاً بحضور رؤساء مركزى شبين الكوم وبركة السبع وعدد من أهالى زوير وأصحاب قطعتى الأرض التى سيقام عليها غرفة الطرد بالدبايبة وغرفة الإستقبال بالغورى ، وذلك لإستكمال الإجراءات الخاصة بمشروع الصرف الصحى لقرى زوير وسلكا وبدء التنفيذ الفعلى للإنتهاء من المشروع فى أسرع وقت لتقديم خدمة أفضل للمواطنين.

حيث تم الإتفاق على نزع ملكية الأراضى من الأهالى بالتراضى وإعادة تقييم الأرض من خلال اللجان المخصصة لهذا الشأن ، وسيتم تعويض الملاك للمضى قدما لإستكمال باقى الإجرءات والبدء فى العمل وأبدى أصحاب الأرض موافقتهم للصالح العام .

و قدم محافظ المنوفية الشكر للأهالى على شعورهم الوطنى و المسئولية المجتمعية وتقديم الصالح العام على مصلحتهم الشخصية ، كما قدم أحد أهالى زوير الشكر لهم مشيداً بدورهم ودور محافظ المنوفية فى إنهاء تلك المشكلة وتحقيق حلم أهالى زوير وسلكا والذى طال إنتظاره لفترات طويلة .

كما وجه محافظ المنوفية رؤساء مدن بركة السبع وشبين الكوم ومسئولى الصرف الصحى بالبدء فى العمل وإزالة أى معوقات قد تأخر تنفيذ المشروع لخدمة أهالينا بقرى زوير وسلكا.

 

 


محافظ المنوفية

قرية زوير

قرية سلكا

بركة السبع

مشاركة مجتمعية

المنوفية

اخبار مصرية

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