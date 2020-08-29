اليوم السابع
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السبت، 29 أغسطس 2020 03:09 م
خالد صلاح
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محافظ المنوفية : إعداد تصور كامل لإستغلال الصرف المغطى بمدخل ميت خلف

السبت، 29 أغسطس 2020 02:26 م
محافظ المنوفية : إعداد تصور كامل لإستغلال الصرف المغطى بمدخل ميت خلف جانب من الجولة
المنوفية - فريق المحافظات

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تفقد ظهر اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية ، قطعة أرض فضاء مصرف مغطى بمدخل قرى ميت خلف ، وميت مسعود واصطبارى ، يأتى ذلك فى إطار خطة محافظ المنوفية للاستغلال الامثل للأصول الغير مستغلة وأراضى الفضاء وكذا مساحات الصرف المغطى بنطاق المحافظة .

رافق المحافظ اللواء عماد يوسف السكرتير العام المساعد والمهندس على عبدالدايم مدير مديرية الطرق وهناء عقيلة رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم والمستشار الهندسى بالمحافظة ، حيث وجه المحافظ بإعداد تصور كامل لإستغلال وتطوير مساحة المصرف المغطى لإمكانية الإستفادة القصوى منها لإقامة مشروعات تعود بالنفع العام على المواطنين والإرتقاء بالمستوى وتحقيق الصالح العام.

وخلال جولته الميدانية بنطاق حى شرق شبين الكوم لاحظ وقوف سيارات الاجرة الخاصة بميت خلف والمصيلحة مما يسبب تكدس بطول الكورنيش ، وعلى الفور أمر رئيس حى شرق وإدارة المرور بالتنسيق مع إدارة المواقف بتوفير مكان بديل كموقف حفاظا على الشكل العام ومنعا للتكدس وتحقيق السيولة المرورية مشددا على تكثيف الحملات المرورية لتحقيق الانسياب المرورى وضبط المخالفين بنطاق العاصمة .

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قطعة الأرض الفضاء

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محافظ المنوفية يتفقد قطعة أرض فضاء مصرف مغطى بمدخل قرى ميت خلف
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محافظ المنوفية يتفقد قطعة أرض فضاء مصرف مغطى بمدخل قرى ميت خلف

 

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محافظ المنوفية يتفقد قطعة أرض فضاء مصرف مغطى بمدخل قرى ميت خلف

 

 


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