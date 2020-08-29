محافظ القليوبية يتفقد عددا من مشروعات مياه الشرب والصرف بالمحافظة.. صور

كتب ـ أحمد حسن

تفقد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية صباح اليوم، عدد من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بمركز قليوب بإجمالي تكلفة 233 مليون جنيه، لمتابعة المشروعات التنموية ونسب التنفيذ بها، رافقه في الجولة المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب والمهندس خالد عبدالعزيز رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية.

وتابع المحافظ توسعات محطة مياه كوم أشفين المرشحة، حيث إن طاقة المحطة 68 ألف م٣/يوم لتصبح الطاقة الإجمالية للمرحلتين 136 ألف م٣/يوم وبلغت نسبة التنفيذ 70٪؜ ومن المتوقع الانتهاء من الأعمال فى مارس 2021، واستعرض المحافظ أقسام المحطة واستمع إلى شرح مختصر عن مراحل تشغيل المحطة.

وفى سياق متصل، أجرى محافظ القليوبية ايضاً جولة بمحطة صرف صحي أبوجمعة بتكلفه 11 مليون جنيه ومحطة صرف صحي أبوسنة بتكلفة 22 مليون جنيه، مشيراً إلى أنه تم دخول بعض المشروعات للخدمة وجاري الانتهاء من المشروعات المتبقية لتغطي باقي قري المحافظة.

ومن جانبه، أكد المهندس مصطفى مجاهد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية حرصه على المتابعة المستمرة لمشروعات البنية التحتية مع الجهاز التنفيذي بالقليوبية وأهمها خدمة الصرف الصحي والتي تعد من أهم الخدمات التى تحرص الدولة على توصيلها لجميع قرى ومراكز المحافظة باعتبارها قضية قومية هدفها التنمية المستدامة من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.