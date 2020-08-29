محافظ الفيوم: التصالح بمخالفات البناء فى مصلحة المواطن وقدمنا كل التسهيلات

الفيوم رباب الجالي

أعلن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، عن مد مواعيد العمل بالمركز التكنولوجي بمجلس مدينة الفيوم، للتيسير على المواطنين فى التقدم بطلبات التصالح على مخالفات البناء، موضحاً أنه تم زيادة عدد ساعات العمل بالمركز من الساعة 5 حتى الساعة 8 مساءً يومياً، ومن الساعة 9 صباحاً حتى الساعة 2 مساءً يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع.

وأكد المحافظ أن مد فترة العمل فى تلقي طلبات التصالح يهدف إلى التيسير على المواطنين، موجهاً مسئولي المركز بسرعة إنهاء كافة الإجراءات للمواطنين الراغبين في التصالح وتقنين أوضاعهم وفقًا لقانون التصالح، لافتاً إلى أنه سيتم تباعاً تعميم التجربة بباقي المراكز التكنولوجية بمختلف مراكز المحافظة.

وكشف محافظ الفيوم عن تحصيل 26 مليونا و911 ألف جنيه من المستفيدين من التصالح، مشددًا على استرداد حق الدولة وفرض هيبتها وسيادة القانون بالشكل المطلوب من خلال تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء على الوجه الأكمل، مشيرًا إلى إنهاء طلبات وإجراءات التصالح للمواطنين المستوفين للشروط وتقديم التسهيلات اللازمة لهم لتحفيز غيرهم على التقدم بطلبات التصالح.

وناشد المحافظ، المواطنين الذين تنطبق عليهم بنود اللائحة القانونية والتنفيذية بضرورة الإسراع بالتقدم بطلبات التصالح حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، مشيرًا إلى استمرار حملات إزالة مخالفات البناء والعقارات المخالفة.

كما أعلن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم عن إزالة 63 حالة تعدٍ على أراضي أملاك الدولة بجميع مراكز الفيوم، منها 43 حالة تعدٍ بالزراعة على مساحة 70 فداناً و20 قيراط وسهم واحد، بالإضافة إلى 20 حالة تعدٍ بالبناء على مساحة 3609 أمتار، وذلك فى إطار الموجة السادسة عشر لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، لاسترداد حق الشعب والحفاظ على المال العام.

وأوضح "الأنصارى" أن حملات إزالة التعديات شملت إزالة 16 حالة تعدٍ بالزراعة على مساحة 11 فدان و23 قيراطاً و12 سهماً من أراضي أملاك الدولة بمركز الفيوم، منها حالة تعدٍ واحدة على أراضٍ تابعة لولاية المحافظة، و15 حالة تعدٍ على أراضٍ تابعة لولاية الآثار.

وكشف محافظ الفيوم عن إزالة 12 حالة تعدٍ بالزراعة على مساحة 23 فداناً و12 قيراطاً من أراضي أملاك الدولة بنطاق مركز يوسف الصديق، منها 5 حالات تعدٍ بقرية الحامولي على مساحة 14 فداناً، و7 حالات تعدٍ بقرية الريان على مساحة 9 أفدنة و12 قيراطاً، وإزالة 13 حالة تعدٍ بالزراعة على مساحة فدان و 7 أسهم، أرض أملاك دولة تابعة لولاية الري بمركز أبشواي.

وفى مركز طامية، تم إزالة حالة تعدٍ واحدة بالزراعة على مساحة 33 فداناً و22 قيراطاً و6 أسهم، من أراضي أملاك الدولة، كما تم إزالة حالتي تعدٍ بالبناء على مساحة 250 متراً، أما في مركز إطسا فقد تم إزالة حالة تعدٍ واحدة بالزراعة على مساحة 10 قراريط، كما تم إزالة 18 حالة تعدٍ بالبناء على مساحة 3359 متراً من أراضي أملاك الدولة، منها حالة تعدٍ واحدة على أرضٍ تابعة لولاية الإصلاح الزراعي بمساحة 857 متراً.

وأكد محافظ الفيوم، أن حملات إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة مستمرة حتى يتم إزالة جميع التعديات بمختلف صورها بمراكز وقرى المحافظة، لافتاً إلى التنسيق الكامل بين المحافظة ومديرية الأمن وكافة الجهات ذات الصلة، لمتابعة نتائج حملات الإزالة أولاً بأول، موجهاً بالمتابعة المستمرة لما تم إزالته، لمنع حالات التعدي مرة أخرى، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وشدد المحافظ، على ضرورة استرداد كافة أراضي أملاك الدولة من واضعي اليد المتقاعسين عن سداد الرسوم الخاصة بالتقنين، أو الذين لم يتقدموا بطلبات للتقنين، مؤكداً على ضرورة تنفيذ قرارات الإزالة بكل حزم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.