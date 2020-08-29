محافظ الغربية يشدد على الاستعداد لفصل الشتاء وإزالة المبانى الآيلة للسقوط

الغربية - مصطفى عادل

شدد الدكتور طارق رحمى، محافظ الغربية، على مراجعة كافة بالوعات الصرف والتنسيق بين شركات الرى والمياه والكهرباء لعمل الوصلات الكهربائية الخاصة بمحطات الصرف الصحى، وإصلاح وصيانة كافة المعدات استعدادا لموسم الشتاء .ووجه المحافظ بسرعة شراء المواتير الخاصة بشفط وطرد المياه استعدادا لحدوث أى كوارث تحدث خلال فصل الشتاء .

جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعى الذى ترأسه الدكتور طارق رحمى، محافظ الغربية، وحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ واللواء مهندس شاكر يونس السكرتير العام للمحافظة ورؤساء المدن والأحياء على مستوى المحافظة.

وأكد محافظ الغربية على تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية استعدادا لاحتمال موجة ثانية لفيروس كورونا، موجها بالمتابعة المستمرة على الأماكن التى يوجد بها تجمعات والتى تقدم خدمات، والمداومة على عملية تطهير الشوارع والمساجد والميادين والبنوك وأى مواقع بها تجمعات.

وناقش الاجتماع القرارات الخاصة بالمبانى التى تسبب خطر داهم، حيث تم استعراض عدد المبانى التى تم إزالتها لخطورتها على مستوى مراكز ومدن وأحياء المحافظة .

وأصدر المحافظ توجيهات مشددة بإخلاء المبانى التى تسبب خطرا على المواطنين فورا وتوفير أماكن للسكن لهم، والتواصل مع مديرية التضامن الاجتماعى لتوفير سكن لسكان المبانى الخطرة. كما تمت مناقشة ما تم تحقيقه فى الموجه 16 لتقنين أراضى الدولة .

ووجه المحافظ بالمرور المستمر على الشوارع ورفع الاشغالات وفرض الغرامات اللازمة على المخالفين وعدم السماح بوجود أى إشغالات .

وخلال الاجتماع طالب المحافظ رؤساء المدن والأحياء بمراجعة الشوارع التى يتم رصفها، وإدراج الشوارع الحيوية لرصفها وتكون لها الأولوية فى الرصف.

كما وجه أيضا بعمل الدراسة اللازمة لكورنيش كفر الزيات ليتم إدراجه ضمن خطة الاستثمارية2020/2021 لتطويره وتجميلة. وفى نهاية الاجتماع نافش المحافظ مع رؤساء المدن والأحياء آخر المستجدات بملف التصالح فى مخالفات البناء وما تم تحقيقه، كما تم استعراض المشكلات التى توجهم مع شركات إصلاح المعدات لإزالتها والعمل على تقديم الدعم اللازم لسرعة الانتهاء من إصلاح كافة المعدات مشدد على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين وخاصة النظافة والإشغالات، مع الحفاظ على نظافة الشوارع على مستوى المحافظة.