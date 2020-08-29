محافظ الشرقية يؤكد توجيه أموال مخالفات البناء لإنشاء محاور مرورية جديدة

الشرقية-إيمان مهنى

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن حصيلة مبالغ التصالح لمخالفات سيتم توزيعها طبقا للقانون، وحصة المحافظة سوف يتم صرفها على التنمية داخل الشرقية في مشروعات الرصف والتطوير والتجميل ، مشيرا فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن المبالغ المحصلة أكثر من 278 مليونا و870 ألف جنيه حتى 27 أغسطس الجارى ، من خلال 46 ألفا و836 طلباً.

وأضاف الحافظ، أنه وجه رؤساء المدن والمراكز، والأحياء بتقديم كافة التسهيلات للمواطنين أثناء تقديمهم طلبات التصالح على مخالفات البناء لتقنين الأوضاع فى الأعمال التى اُرتكبت بالمخالفة لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، وذلك تفعيلاً للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية الخاص بفتح باب تلقى طلبات التصالح على بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع ، مؤكدا أن آخر مهلة لتلقي طلبات هي 15 سبتمبر المقبل، مناشد المواطنين من أصحاب الشأن بالتقدم بطلبات التصالح لتلاشى حملات الإزالة للعقارات والتعديات المخالفة على أراضى أملاك الدولة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

يذكر أن المحافظة كانت قد أعلنت عن تنفيذ خطة موسعة مشروعات الرصف الطرق و فتح محاور مرورية جديدة للقضاء على الزحام و التطوير و التجميل بمدن المحافظة، من بينها مشروع رصف وتوسعة الطريق الدائري بمنيا القمح والذي يبلغ طوله 2.650 كم لكل اتجاه ويبلغ عرضه 9.8 متر لكل حارة مرورية بتكلفة 20 مليون جنيه، وكذلك تنفيذ أعمال تغطيه خليج الرمليه والموازي لشارع الغشام تمهيداً لطرحه في خطه الرصف الجديده ليصبح محوراً مرورياً جديداً موازي لشارع الغشام والذي من شأنه فك الإختناقات المروريه عن منطقه طلبه عويضه والقوميه والغشام وشارع السلام وشارع عمر شاهين وامتداده من ناحيه موقف المنصورة، كما كلف محافظ الشرقيه المهندس أحمد فوزي مدير مديريه الطرق بسرعه الإنتهاء من أعمال رصف ورفع كفاءه الشوارع الداخليه المؤدية للمديريات الخدمية والكائنة خلف ديوان عام المحافظه بمدينه الزقازيق بعد ما شاهدته تلك المنطقه من أعمال أصلاح وإنشاء جديد ، ترتب عليها سوء حالة الطرق الداخلية المؤدية للمديريات.