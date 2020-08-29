محافظ الدقهلية: إحالة غير الجادين فى تقنين الأراضي للنيابة العسكرية

الدقهلية شريف الديب

عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، الاجتماع الدورى لمتابعة موقف تقنين واضعى اليد على املاك الدولة والتصالح على مخالفات البناء ، وذلك لرؤساء المراكز والمدن والأحياء ومسئولى لجان الأملاك والتصالح ولجان البت والتظلمات الخاصة بتقنين واضعى اليد على املاك الدولة .

جاء ذلك بحضور اللواء عبد القادر النورى السكرتير العام، وقد وجه محافظ الدقهلية لرؤساء المراكز والمدن والاحياء على سرعة اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المواطنين الغير جادين نطاقهم فى التقنين لوضع اليد على املاك الدولة ، وذلك بإحالتهم للنيابة العسكرية تنفيذا للقرارات الرئاسية الصادرة فى هذا الشأن .

وأكد على أن الدولة عازمة على استراداد حقوقها وفقا للقانون ، مشيرا إلى التيسيرات الكثيرة التى أتاحتها فى ملفى التقنين والتصالح، مضيفا أنه سيتم وضع مخالفات الغير جادين فى تقنين اوضاعهم فى قائمة الازالات القادمة حال الاصرار على عدم التقدم للتقنين ، والتصالح ، حرصا هيبة الدولة وتنفيذا للقانون.

كما كلف محافظ الدقهلية السكرتير العام بالمتابعة المستمرة لسرعة انتهاء لجنة البت والتظلمات العليا من كافة الطلبات المقدمة لها بنطاق مراكز ومدن واحياء وقرى المحافظة خلال اسبوع على الاكثر، وذلك من خلال الانعقاد الدائم للجنه العليا وجميع لجان المراكز الفرعية فى ورشه عمل مشتركة متواصلة يوميا داخل ديوان عام المحافظة حتى يتم الانتهاء من كافه المعاينات التى تمت ليتم رفعها على منظومة التقنين ، وكذا الطلبات المستوفاه ولم يتم التعاقد عليها حرصا على حق الدولة وحقوق المواطنين

وفى ذات السياق وجه المحافظ لسرعة صرف المكافآت المقررة للعاملين بالمراكز والمدن والاحياء التى حققت المركز الاول فى متحصلات التصالح وايضا فى طلبات التقنين التى تم الانتهاء منها.

واكد محافظ الدقهلية على ضرورة العمل الجاد بالتعاون والتنسيق المستمر بين كافة الاجهزة التنفيذية المسئولة عن ملفات التقنين والتصالح حتى تحقق المحافظة الاهداف المرجوة فى استرداد حقوق الدولة وايضا تحقيقا لصالح المواطنين بنطاق المحافظة .