محافظ الجيزة يتفقد الإصلاحات النهائية لخط الخزان اليابانى لبدء ضخ المياه.. صور

كتب سيد الخلفاوى

تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة الأعمال النهائية الجاري تنفيذها لإصلاح الكسر المفاجئ بخط مياه قطر 1000 مم بمنطقة ناهيا والمغذي للخزان الياباني بالرماية، حيث أكد أنه جاري تنفيذ أعمال نهو اللحمات النهائية والربط للبدء في إعادة ضخ المياه تدريجيا للمناطق المتأثرة بالانقطاع، مشيراً إلى أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بذلت قصاري جهدها لسرعة إصلاح الكسر المفاجئ، والذي حدث بجوار مصرف زنين مما استلزم معه بناء شدادات خشبية لتقوية التربة، لعدم حدوث أى انهيارات أثناء العمل وهو ما يعكس حجم العمل والمجهودات المضاعفة التي تم تنفيذها لإصلاح الكسر.

ووجه محافظ الجيزة، خلال الجولة، بالتنسيق مع مديرية الموارد المائية و الري ورفع مخلفات أعمال تطهير الترع والمصارف أولا بأول.

من جانبه، أكد المهندس منصور بدوي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأن العمل متواصل منذ حدوث الكسر ولم يتوقف لحظة، مشيراً إلى أنه تم الاستعانة بغطاسين لتحديد مكان الكسر، وكذا تجهيز المواسير المناسبة من الحديد الصلب وتمت أعمال الحفر والتركيب لأطوال 40 متر مواسير، وترحيل الخط حوالى 24 مترا بعيدا عن المصرف.

رافق المحافظ إبراهيم الشهابي نائب المحافظ للمراكز والمدن والمهندس منصور بدوي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة واللواء ياسر سامي رئيس مركز ومدينة كرداسة.

وكانت أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة عن حدوث كسر مفاجئ بخط قطر 1000 مم المغذى للخزان اليابانى بنادي الرماية الأمر الذي يترتب عليه ضعف المياه عن مناطق الهرم وفيصل ومتفرعاتهم وانقطاع المياه بمنطقة كفر طهرمس ومنشأة البكاري والمريوطية والمجزر الآلى باللبينى .

ووفرت سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب للتحرك فى الأماكن المتأثرة فى حالة طلبها يتم الاتصال بالخط الساخن 125 من أى تليفون أرضى.