اليوم السابع
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محافظ البحيرة : إنشاء 151 مدرسة جديدة بتكلفة مليار و34 مليون جنيه

السبت، 29 أغسطس 2020 01:50 م
محافظ البحيرة : إنشاء 151 مدرسة جديدة بتكلفة مليار و34 مليون جنيه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة
البحيرة - فريق المحافظات

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أكد اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة على أن قطاع التعليم ما قبل الجامعى هو أحد أولويات الرئيس عبد الفتاح السيسى - رئيس الجمهورية، وعلى قائمة المشروعات القومية التى توليها الدولة إهتماماً كبيراً وذلك من خلال العمل على تطوير وإصلاح التعليم والإرتقاء بالعملية التعليمة وتهيئة الأجواء المناسبة وإنشاء المدارس الجديدة وتحسين الأداء الوظيفى للمعلمين والإرتقاء بمستوياتهم ومهاراتهم لتقديم خدمات تعليمية جيدة للطلاب .

واشار إلى أنه تم خلال العامين الماضيين إنشاء 151 مدرسة جديدة بنطاق المحافظة بتكلفة إجمالية تقدر بمليار و34 مليون جنيه، حيث تم الإنتهاء من 80 مدرسة بتكلفه 504 مليون جنيه وجارى العمل ب 52 مدرسة أخرى بتكلفه 401 مليون جنية بالإضافة ل 4 مدارس بقرى "حياة كريمة" بتكلفة 26 مليون جنيه، كما تم الإسناد ل 15 مدرسة بتكلفة 103 مليون جنيه، بالإضافة إلى إستمرار أعمال الصيانة الشاملة والبسيطة لجميع مدارس المحافظة من مبانى وأسوار وتوصيلات كهربائية ودورات مياه .

 

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