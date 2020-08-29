محافظ الإسكندرية: نفذنا 70% من إزالات مخالفات البناء منذ بداية يناير إلى الآن

كتب أيمن رمضان

قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إنه لا يمكن التصالح فى مخالفات البناء التى تهدد أمن وسلامة المواطنين، موضحًا أنه منذ 1 يناير 2019 حتى الآن صدر 2352 قرار إزالة تم تنفيذ أكثر من 70% حتى سطح الأرض، مشيرًا إلى وحدة الإزالات الفورية التى تم استحداثها مؤخرًا تتعامل بشكل فورى وسريع مع أى مخالفة منذ بدايتها الآن.



وأضاف "الشريف "خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أنه لابد من الصرامة والحزم فى التعامل مع مخلفات البناء للحفاظ على ثروات المصريين وحياتهم فى ذات الوقت.



وكان قال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إن محور المحمودية مختلف عن محاور القاهرة، لأنه نشأ على ترعة المحمودية القديمة، وهو فكرة رائعة لأننا نمتلك خطين متوازيين على البحر وهما شارع الكورنيش وشارع أبو قير، ولكن الشارع الثالث وهو محور المحمودية موازٍ لهما، وأنه ليس مجرد محور ناقل للحركة ولكنه محور تنموى، لأنه يمتلك 14 نقطة تنموية، حيث يوجد مدارس ابتدائية وأخرى إعدادية، جيمات وموالات، ونقطة شرطة وإسعاف وأخرى للمطافئ، وذلك كله في نقطة واحدة، وأن المحور سيربط غرب المدينة بشرقها في وسط المدينة في 10 دقائق فقط، ويوجد به 3300 عمود إنارة، وأن الكبارى الخاصة بالسيارت 7 كبارى، كذلك يوجد 25 كوبرى مشاة، كل هذا جرى أنشائه في عامين ونصف.



وأكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أن المحافظة لها طابع أثرى معروف، وأن المحور بعيد تماما عن المناطق التراثية، مشيدا بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة والمنطقة المركزية في الدور البطولى لهما في إنشاء ذلك المحور.