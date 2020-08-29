محافظ الإسكندرية: تطوير محور المحمودية أفضل مشروع بالمحافظة فى العصر الحديث

كتب أيمن رمضان

قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن المحافظة وشعبها اليوم فى عيد بمناسبة الافتتاحات الرائعة التى تمت اليوم بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، وبخاصة مشروع تطوير محور المحمودية، الذى يعد أهم مشروع فى المحافظة فى العصر الحديث، يواكب الزيادة السكنية الشديدة التى شهدتها المحافظة خلال السنوات الأخيرة.



وأضاف "الشريف"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن تطوير محور المحمودية تكلف 5 مليارات ونصف المليار جنيه، وهو ليس مجرد محور ناقل للحركة والسيارات بل يضم 14 منطقة تنموية، بطول 22 كيلو مترا، وهو مشروع غير عادى لأهالى المحافظة والزائرين لها.



وأكد "الشريف"، أن المحور سيعمل على تخفيف التكدس المرورى، الذى كانت تشهدها المحافظة خلال فصل الصيف، وتابع: "فى الصيف يكون هناك الزحام شديد بسبب دخول ما بين 50 ألف إلى 70 ألف سيارة يومياً خلال أيام الصيف ولكن مع تطوير المحور سخفف ذلك بشكل كبير".



ولفت محافظ الإسكندرية، أن مهمتنا أن نحافظ على هذا المحور، وتابع:"شكلنا إدارة مستقلة بعيداً عن المحليات تكون مسئولة عن صيانة المحور، حتى لا تلحق العشوائية به بعد فترة من الزمن".



وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى صباح اليوم مجموعة من المشروعات القومية بنطاق محافظة الإسكندرية، منها مشروعات خاصة بقطاع البترول، وكذلك مشروع بشاير الخير 2 للإسكان، ومحطة معالجة الصرف الثلاثية ببرج العرب، ومشروع تطوير محور المحمودية.



وكشف المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن حجم استهلاك البنزين يصل إلى 7 ملايين طن، ووصل إلى 6.6 ملايين طن بسبب جائحة كورونا، مشيرا إلى أن الإسكندرية توفر 35% من احتياجات البنزين والسولار على مستوى الجمهورية، حيث تحتوى على 6 مصافى تكرير و3 مجمعات بتروكيماويات، و45% من طاقة التكرير فى مصر.



وأضاف "الملا" خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية بنطاق محافظة الإسكندرية بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن مصر كانت تستورد 3 ملايين طن، انخفض بعد ذلك بنسبة 50% أى بواقع 1.5 مليون طن، بسبب تنفيذ عدة مشروعات بالقطاع، بالإضافة إلى ترشيد الاستهلاك وتصحيح التسعير وترشيد الدعم.