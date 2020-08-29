محافظ أسيوط يتابع تنفيذ المشروع القومى لتبطين الترع بتكلفة 400 مليون جنيه

أسيوط فريق المحافظات

التقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ؛ المهندس محمود السعدى المشرف العام على مشروعات تأهيل وتبطين الترع بوزارة الرى ؛ بمكتبه بديوان عام المحافظة، لمنافشة الأعمال الجارى تنفيذها من المرحلة الاولى من تبطين الترع بالمحافظة وما تم تنفيذه حتى الآن وما سيتم تنفيذه ضمن خطة وزارة الرى خلال الفترة القادمة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بترشيد الفاقد من المياه بكافة الطرق الممكنة جاء ذلك بحضور المهندس ياسر عبدالرحيم رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بأسيوط .

وقد تم خلال اللقاء مناقشة مشروعات المرحلة الأولى من المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع التى يتم تنفيذها على أرض المحافظة والتى يصل عددها فى المرحلة الاولى حوالى 23 ترعة على مستوى المحافظة بتكلفة اجمالية تصل إلى 400 مليون جنيه .

وقال محافظ أسيوط إن المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع هو بمثابة " نقلة حضارية " تسعى إليها الحكومة المصرية فى قرى ونجوع مصر لتطوير شبكة الترع والمصارف فيها ونقلها إلى شكل حضارى يساعد على تحسين البيئة والحد من التلوث وصولاً إلى مردود اقتصادى واجتماعى ملموس فى تلك المناطق المحرومة والذى تنفذه وزارة الرى والموارد المائية لافتًا إلى أهمية مشروع تبطين الترع والمصارف التى تتفرع من نهر النيل والذى يهدف إلى تقليل الفاقد من المياه ووصولها إلى نهايات الترع التى كانت تعانى من ضعف المياه وحل مشاكل المزارعين بالقرى والنجوع مشددا على المتابعة المستمرة لتنفيذ الاعمال والتأكيد على مراعاة الاشتراطات الفنية فى التنفيذ والمتابعة المستمرة للأعمال التى يجرى تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة تحت اشراف مسئولى الرى ورؤساء المراكز والاحياء .

وأشار المهندس محمود السعدى المشرف العام على مشروعات تأهيل وتبطين الترع بوزارة الرى ،إلى أهمية المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع والذى توليه الدولة اهتماما كبيرا لترشيد الفاقد من المياه وتحسين الرى بالقرى والنجوع لافتا الى المتابعة المستمرة للمشروعات التى يجرى تنفيذها بمختلف محافظات الجمهورية للوقوف على معدلات التنفيذ ووجودة الأعمال .

كان محافظ أسيوط والمهندس محمود السعدى قد تفقدا أعمال تبطين عددا من الترع من بينها ترع بنى غالب ومكاوى قرى نجع سبع وأولاد رايق ونجع عبد الرسول لمتابعة سير الأعمال ومعدلات التنفيذ لهذه المشروعات وذلك فى إطار توجيهات الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى والمتابعة المستمرة لتنفيذ مشروع تأهيل وتبطين الترع، كما استمعا إلى شرح من وكيل وزارة الرى ومسئول المشروع عن معدلات التنفيذ لتبطين الترع بالقرى والمراكز ضمن المرحلة الأولى التى تتم تحت إشراف الإدارة العامة لصيانة الخزانات بوزارة الرى .