مباحث قسم طهطا تضبط تشكيلا عصابيا تخصص فى سرقة الشقق السكنية

سوهاج - محمود مقبول

تمكن ضباط قسم شرطة طهطا شمال محافظة سوهاج، من كشف غموض واقعة سرقة شقة أحد المواطنين بدائرة القسم، حيث تبين أن وراء ارتكاب الواقعة تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الشقق السكنية، متخذين من دائرة القسم مسرحا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

ترجع الواقعة عقب تلقى اللواء حسن محمود مساعد الوزير مدير أمن سوهاج ، بلاغا من اللواء جلال أبوسحلى نائب المدير لقطاع الشمال ، يفيد بتقدم مواطن ببلاغ إلى قسم شرطة طهطا أفاد فيه بتعرض شقته للسرقة أثناء سفره ، وأنه اكتشف الواقعة بعد عودته.

وبعرض البلاغ على اللواء عبدالحميد أبوموسى مدير إدارة المباحث الجنائية ، قرر سرعة تشكيل فريق بحث لكشف غوض الواقعة وضبط مرتكبيها وإعادة المسروقات .

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث برئاسة المقدم أيمن عثمان مفتش مباحث القسم والرائد أحمد العزازى رئيس وحدة مباحث قسم شرطة طهطا بالإشتراك مع الأمن العام، وتبين من التحريات الأولية تقدم أحد المواطنين مقيم بدائرة قسم طهطا ببلاغ أفاد باكتشافه سرقة الشقة الخاصة به عقب عودته من السفر .

أسفرت جهود فريق البحث أن وراء ارتكاب تلك الواقعة عاطلين مقيمان بدائرة القسم لأحدهما معلومات جنائية سابقة، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً فيما بينهما تخصص فى ارتكاب جرائم سرقة الشقق السكنية والتصرف فى المسروقات ببيعها لدى عملائهما واقتسام حصيلتها .

وتم التوصل إلى المسروقات بإرشادهما وهى عبارة عن أجهزة كهربائية وأدوات منزلية مختلفة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر بالواقعة، وتم العرض على النيابة العامة التى تولت التحقيق.