ماكرون يطالب بالعمل لتفادى الإغلاق مع بدء الدراسة وزيادة عدد إصابات كورونا

كتب : أحمد علوى

أبدى الرئيس الفرنسى قلقه من الوضع الحالى فى بلاده فيما يتعلق بإعادة انتشار فيروس كورونا المستجد، وقال ماكرون: "لابد من أن نبذل قصارى جهدنا لتفادي إغلاق آخر، وخاصة إن كان الإغلاق على مستوى البلاد"، داعيا المواطنين للتكاتف من أجل الخروج من الأزمة.

وتشهد فرنسا حاليا حالة من القلق بسبب دخول المدارس المقرر الثلاثاء المقبل، حيث ستفتح المدارس في فرنسا أبوابها مجددا وسيعود أكثر من 12 مليون طفل إلى مقاعد الدراسة، معظمهم لأول مرة منذ أكثر من خمسة أشهر.

كما تعد هذه أعلى زيادة يومية في عدد الإصابات في البلاد منذ تسجيل 7578 حالة في 30 مارس، في ذروة الموجة الأولى للجائحة التي أصابت أوروبا والعالم بالشلل.

وتزيد هذه الأرقام من احتمال لجوء الحكومة إلى إعادة فرض إجراءات الحجر الصحي مجدد، ولم يسفر هذا الارتفاع حتى الآن في عدد الإصابات عن زيادة مماثلة في عدد الحالات بالمستشفيات أو الوفيات.

وأعلنت الوزارة عن رصد 20 حالة وفاة جديدة بالفيروس الجمعة ليرتفع الإجمالي إلى 30596.