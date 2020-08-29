كتبت إيناس البنا

وجد نموذج حسابي جديد أن لقاح COVID-19 يجب أن يكون فعالاً بنسبة 80٪ على الأقل لتحقيق "العودة إلى الوضع الطبيعي" بشكل كامل.ووفقا للمجلة الأمريكية للطب الوقائي، التي نشرتها مجلة " Elsevier " ، يتسابق الباحثون في جميع أنحاء العالم لإيجاد لقاح COVID-19 للقضاء على الحاجة إلى التباعد الاجتماعي ، وارتداء الأقنعة ، والحد من التجمعات الشخصية.

في دراسة جديدة ، وجد نموذج محاكاة الكمبيوتر أنه إذا تم تطعيم 75 % من السكان ، فيجب أن يتمتع اللقاح بفعالية (القدرة على الحماية من العدوى) بنسبة 70 % على الأقل لمنع الوباء و 80 % على الأقل لإخماده.



اللقاحات يجب أن تحمى بنسبة805

وإذا تم تطعيم 60 % فقط من السكان ، فيجب أن يكون حوالي 80 % للوقاية من الوباء و 100 % للقضاء على الوباء المستمر.

ووفقا للباحثين، فمن المهم أن نتذكر أن اللقاح مثل العديد من المنتجات الأخرى - ما يهم ليس فقط توفر المنتج ، ولكن أيضًا مدى فعاليته." وقال المحققون إن نتائج دراستهم يمكن أن توفر أهدافًا لمطوري اللقاحات بالإضافة إلى تشكيل التوقعات لصانعي السياسات وقادة الأعمال وعامة الناس.

وكان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، قد قال إن نحو 172 دولة تشارك بمبادرة لقاحات فيروس كورونا "كوفاكس" التي تقودها المنظمة، مناشدًا الدول في جميع أنحاء العالم المساهمة بشكل أكبر في المبادرة.

وأوضح مدير منظمة الصحة العالمية، في تصريحات صحفية، أن هناك حاجة ماسة إلى المزيد من التمويل للمضي قدما بالمبادرة، والتي تهدف إلى توفير 2 مليار جرعة على الأقل من لقاح آمن وفعال ضد "كورونا" بحلول نهاية 2021.