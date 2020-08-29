لجنة وزارة الإسكان تتفقد مشروع منخفض التكاليف بفطيرة بأسوان.. صور

أسوان- صلاح المسن

تفقدت لجنة مشكلة من وزارة الإسكان اليوم، موقع مشروع العمارات السكنية منخفضة التكاليف بفطيرة بمركز كوم امبو بأسوان لمتابعة الموقف التنفيذى للمشروع من أجل الإسراع بإنهاء المشروع، حتى يتم تسليم تلك الوحدات لمستحقيها.

ورافق مسئولى الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم امبو أعضاء لجنة وزارة الإسكان وذلك لمتابعة أعمال تنفيذ مشروع الوحدات السكنية بقرية فطيرة.

من ناحية أخرى كان اللواء أشرف عطية محافظ أسوان زار قرية وادى العلاقى الواقعة على مسافة 180 كم جنوب شرق مدينة أسوان للوقوف عن قرب معدلات تنفيذ المشروعات الجارية فى ظل ملحمة البناء والتنمية التى تقوم بها الدولة حالياً مع متابعة مستوى آداء الخدمات المقدمة لتحسين مستوى المعيشة لأهالى وادى العلاقى المقيمين فى 5 وديان هى إبسكو والترجمة وأم عشيرة والقليب بالإضافة إلى وادى السيالة والمحرقة، وذلك فى إطار جولاته الميدانية للمناطق النائية ووسط إستقبال البدو من قبائل العبابدة والبشارية .

و نقل محافظ أسوان تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسى للمشايخ وعربان البدو، فيما رافقه فى الجولة الدكتور أحمد شعبان نائب المحافظ، و مديرى الجهات التنفيذية والمجتمعية، وشملت الجولة الميدانية للواء أشرف عطية داخل القرية تفقد مشروع إحلال وتجديد الوحدة الصحية بالعلاقى بنسبة تنفيذ 85% و بتكلفة 12 مليون جنيه من إجمالى 112 وحدة صحية و 11 مستشفى ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل.

كما تفقد المحافظ معدلات الإنجاز لمشروعات مبادرة الرئيس عبد السيسى " حياة كريمة " لتحسين مستوى المعيشة والتى تضمنت مشروع إعادة تأهيل ورفع كفاءة 52 منزل بواسطة إحدى الجمعيات، بجانب تركيب 100 عامود إنارة ومولد كهربائى يكفى لإنارة الشوارع بصفة دائمة.

فيما تابع أشرف عطية المشروعات المخطط تنفيذها بتمويل من صندوق تحيا مصر بوادى أبيسكو منها تركيب مآخذ مياه من بحيرة ناصر على مسافة 2 كم لرفع كفاءة مرشح مياه الشرب المغذى للقرية، بجانب الموقع المقترح لإنشاء 56 منزل آخر لإستيعاب كافة الأسر التى تعيش فى خيام بدائية، علاوة على إنشاء مبانى خدمية تشمل مسجد ووحدة صحية، فضلاً عن رفع كفاءة المدرسة المقامة، مع دعم الطاقة الكهربائية من خلال تركيب أعمدة إنارة ومولد كهربائى بقدرة 500 ك . وات ، وخلال لقاءه بمشايخ وعربان قبائل العبابدة والبشارية للإستماع لمطالبهم وجه محافظ أسوان لتخصيص سيارة إسعاف جديدة، بجانب إنهاء إجراءات إنشاء 19 منزل لتسكين باقى الأسر مع دراسة عمل مآخذ مياه إضافى لمرشح مياه أم عشيرة بتكلفة تقديرية 12 مليون جنيه لتوفير المياه النقية بشكل دائم لأهالى القرية، بالإضافة إلى تنفيذ مشروع الصرف الصحى بنظام بيارات الصرف المجمعة بتكلفة تقديرية 2،2 مليون جنيه، لافتاً إلى أنه جارى التنسيق مع جمعية خيرية لتعظيم الأستفادة من الموارد الطبيعية للقرية بتنفيذ مشروعات صغيرة بزراعة النباتات العطرية وتربية الماعز والسجاد اليدوى والخياطة.



لجنة وزارة الاسكان تتفقد مشروع منخفض التكاليف بفطيرة باسوان



لجنة وزارة الاسكان تتفقد مشروع منخفض التكاليف بفطيرة باسوان



مشروع منخفض التكاليف بفطيرة