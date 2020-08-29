لجنة المياه الجوفية تتفقد مخرات السيول للوقوف على جاهزيتها بسفاجا

البحر الأحمر - عماد عرفة

تابعت هدى المغربي، رئيس مدينة سفاجا، اليوم السبت، عمل لجنة الإدارة العامه للمياه الجوفيه والهيئة العامة للطرق والكباري بالتنسيق مع إدارات الأزمات والمتابعة بالوحدة المحلية، للمرور على السدود والبحيرات الصناعيه للوقوف على مدى جاهزيتها لاستقبال موسم الأمطار.

أوضحت رئيس مدينة سفاجا أن عمل اللجنة يأتي في إطار تنفيذ الخطة التى وضعتها وزارة الرى بالتنسيق مع المحافظة وإدارة الأزمات وكلفت إدارة الأزمات وإدارة المتابعة الميدانية بالتعاون مع قطاع المياه الجوفية، ومسؤولى الطرق والكبارى بالمرور على كبارى ومخرات السيول، وإزالة أى عقبات تواجه الاستعداد للسيول المحتملة خلال الفترة المقبلة.

وأضافت رئيس المدينة أن اللجنة الفنية تضم ممثلين عن قطاع المياه الجوفية وهيئة الطرق والكبارى وإدارة الأزمات، قامت بالمرور والتفتيش على جاهزية مخرات السيول والبرابخ بمدينة سفاجا وإعداد تقرير شامل حول جاهزيتها وتطهيرها ، لافتةً إلى إن إدارة النظافة وإدارة البيئة قامت بتنظيف وتطهير برابخ السيول الواقعه أسفل الطرق الرئيسيه باستخدام معدات الوحدة المحلية لمدينة سفاجا.

كما أكدت هدى المغربي، رئيس مدينة سفاجا، على قيام الإدارة الزراعية بسفاجا بالتعاون مع مركز البحوث بحصاد إنتاج منحل المانجروف، حيث بلغ الانتاج 60 كجم .

أوضحت رئيس مدينة سفاجا انه عقب حصاد أول انتاج قام ممول المشروع بشراء انتاج المشروع وفي الحصاد الثاني تم تقاسم الإنتاج بين الإدارة الزراعية، وجاري طرح الكمية في منافذ الإدارة للمواطنين ب 100 جنيه للكيلو وذلك مساهمة من ممول المشروع فى المساعدة على تقوية مناعة الأهالى لمواجهة فيروس كورونا المستجد .

يذكر أن رئيس مدينة سفاجا، كلفت إدارة البيئة والزراعة بالتنسيق مع ادارة مشروع استزراع غابات المانجروف بمركز بحوث الصحراء لاستغلال المحمية فى إنتاج أندر واجود انواع العسل، حيث تم اقامة منحل بمنطقة المانجروف تم قطف أول انتاج لعسل النحل الأبيض من منحل محميه المانجروف جنوب المدينة بواقع 90 كيلو جرام حيث تم إنشاء عدد 20 خلية.