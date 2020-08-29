لجنة الفيروسات بالتعليم العالى: المصل لا يقى من كورونا.. والأطفال ينقلون العدوى

ماجد تمراز

قال الدكتور عادل خطاب عضو اللجنة العليا للفيروسات بوزارة التعليم العالي، إن المرحلة التي تمر بها مصر فيما يتعلق بفيروس كورونا المستجد، تشهد ارتفاعا طفيفا في نسب الإصابات بالفيروس، بعد فترة من انخفاض كبير في الأعداد، مشيرا إلى أن الفيروس بدأ في مصر بشكل متأخر ووصلت للذروة في شهر مايو واستكملت حتى يونيو، موضحا أن مصر ما زالت في الموجة الأولى من الفيروس، ولا صحة للشائعات الخاصة بأن مصر دخلت في الموجة الثانية.



وأضاف، خلال لقائه مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج "الحياة اليوم" الذي يذاع على قناة الحياة، أن العلماء أكدوا أن الفيروس مستمر مع العالم لفترة، وتوقعوا أنه من الممكن أن تحدث موجة ثانية وأثار ذلك مخاوف من حدوث نفس السيناريو في فيروس الأنفلونزا الإسبانية، والسبب في تلك التوقعات أن الفيروس هو كائن قادر على تغيير نفسه من وقت لأخر، وقال: "مش كل الفيروسات بتدي مناعة بعد الإصابة به، كما أن المصل لن يقي بشكل كامل من الفيروس".



وأوضح أن الدولة نجحت في التعلم عن بعد خلال فترة تفشى الفيروس، وتمكنت الدولة من إقامة امتحانات الثانوية وهو بالفعل إنجاز كبير، مشيرا إلى أن الأطفال يصابون بالمرض وينقلون العدوى، ولكن لا يوجد وفيات بينهم وذلك وفقا للتقارير الصينية.