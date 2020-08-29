اليوم السابع
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كوريا الشمالية تستخدم "يوتيوب" لأول مرة لإرسال رسائل مشفرة إلى الخارج

السبت، 29 أغسطس 2020 10:43 ص
كوريا الشمالية تستخدم "يوتيوب" لأول مرة لإرسال رسائل مشفرة إلى الخارج زعيم كوريا الشمالية
كتب محمد جمال

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قالت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، اليوم السبت، إن كوريا الشمالية استخدمت موقع "يوتيوب"، لأول مرة لنقل رسائل مشفرة إلى عناصر استخباراتها فى الخارج، وتم نشر شريط الفيديو على صفحة "راديو بيونج يانج" على موقع "يوتيوب". وفيه تقوم مذيعة بتلاوة نص باللغة الكورية، جاء فيه: "مهمة خاصة باستعراض التكنولوجيا المعلوماتية في جامعة التعلم عن بعد، لعناصر البعثة رقم 719".

ثم كررت هذه العبارات عدة مرات: "رقم 23 في الصفحة 564، رقم 19 في الصفحة 479".

ومع حلول الساعة الحادية عشرة قبل الظهر، بالتوقيت المحلي (الخامسة صباحا بتوقيت موسكو)، تمت مشاهدة شريط الفيديو 2.5 ألف مرة.

عادة يتم استخدام ترددات الموجات القصيرة لنقل مثل هذه الرسائل. وذكرت الوكالة، أنه تسجيل مثل هذا البث آخر مرة من أراضي كوريا الشمالية في يومي 7 و 13 مارس.


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بيونج يانج

أخبار كوريا الشمالية

رسائل مشفرة

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