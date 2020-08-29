وقررت الحكومة الكورية الجنوبية، يوم أمس الجمعة، رفع مستوى التباعد الاجتماعي في سول وضواحيها لمدة أسبوع واحد بدءا من يوم 30 أغسطس الجاري بهدف احتواء انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم السبت، أن البلاد أبلغت عن 323 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا بالأمس ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 19400 حالة.

وسجلت سول وضواحيها 249 حالة من أصل 323 حالة جديدة، منها 125 حالة في سول و104 حالات في إقليم كيونج كي و20 حالة في إنتشون.

ومن جهة أخرى، بلغ إجمالي عدد الوفيات 321 حالة بزيادة 5 حالات جديدة، ووصل معدل الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 1.65%.. وارتفع عدد حالات الشفاء بمقدار 214 حالة ليصل إلى 14765 متعافيا.



