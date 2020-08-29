فيديو يفضح متاجرة مذيعى الإخوان بأكاذيب هدم المساجد المقامة على أراضى مخالفة.. والدين يؤكد صحة موقف الدولة

كتب محمد السيد

أعاد الرئيس عبدالفتاح السيسى، التذكير بموضوع هدم مساجد محور المحمودية، وذلك خلال افتتاحات اليوم، حيث قال الرئيس: "هناك أناس بتتكلم بشكل سلبى عن الإجراء، وكان فيه 30 مسجدا وتعديات أخرى ويقولوا بيهدوا مساجد ربنا، والله لا يرضى ربنا سبحانه وتعالى بس هما ميعرفهوش.. ويقولوا بيهدوا جوامع ربنا، شوف المصريين، احنا، استغفر الله العظيم".

وقال الرئيس السيسى خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية فى الإسكندرية: "يا رب تبقوا زينا فى أن انتوا تعملوا حساب ربنا انتوا بتخربوا الشعوب وتدمروها وتدمروا الأمم وتضيعوها، جايين تتكلموا علينا لما بنبنى ونعمر هو ده المنظر اللى كنا بنتعاير بيه ويقول شوف المصريين وشوف فقرهم وخيبتهم عاملة إزاي".

وجاء ذلك التذكير من الرئيس السيسى متوافقا مع السياسة التحريرية لمجموعة المتحدة للخدمات الإعلامية، فى الفيديوهات الوثائقية التى تبثها تحت عنوان "حصن نفسك"، حيث قام أحد علماء الأزهر الشريف بالرد على الاكاذيب بشأن إزالة مسجد الإخلاص بغيط العنب لاستكمال بناء محور المحمودية المرورى، ذلك المحور الذى يعد أحد أهم المشروعات القومية لحل الأزمة المرورية التى تعمل الدولة على حلها، وكيف أن مقاصد الدين تهدف لتعمير الأرض، وهذا لا يخالف هدم مسجد، خاصة أن هناك مساجد أخرى بنيت على طرز حديثة فى نفس مسار المحور.

ولم تؤثر تلك الأكاذيب على استكمال الدولة فى مسيرة البناء والتنمية وانتهت من بناء محور المحمودية الذى تم افتتاحه اليوم، وأثناء مسيرة التنمية والبناء لمحور المحمودية أنشأت الدولة بالتواز نحو 14 مسجدا جديدا تصل مساحة كل مسجد فيها إلى ما يزيد عن 1000 متر تقريبا.