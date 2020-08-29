فيديو.. تعرف على جهود الداخلية فى حفظ الأمن بالشارع خلال أسبوع

كتب محمود عبد الراضى

واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى حيث استهدفت الداخلية البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتى "بحيرة المنزلة بنطاق محافظات دمياط وبورسعيد والدقهلية"، و"السحر والجمال بنطاق محافظتى الشرقية والإسماعيلية"، وضُبط خلالها 339 متهم وبحوزتهم 15 قطع أسلحة نارية ، و40 طلقة نارية مختلفة الأعيرة .

وأثمرت الجهود فى مجال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة عن مصرع 3 عناصر إجرامية شديدة الخطورة عقب تبادلهم إطلاق الأعيرة النارية مع القوات، وضبط 16 عنصر إجرامى بنطاق مديريات أمن "الجيزة- القليوبية- الشرقية- البحيرة- أسيوط- قنا" باجمالى مضبوطات 14 قطعة سلاح "11 بندقية آلية- 2 بندقية خرطوش- 1 فرد خرطوش" وكميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة، وضبط 4 قضايا مخدرات "إتجار"، وتبين أن المتهمين سبق اتهامهم فى العديد من القضايا أبرزها " قتل- شروع فى قتل- مخدرات – سرقة بالإكراه- سرقة –سلاح نارى– سلاح أبيض- إحراز ذخيرة- حريق- إضرام النيران- استعراض قوة- خطف- إتلاف- ضرب- نصب- تبديد- شيك"، وأن البعض منهم محكوم عليه بالسجن "المؤبد، 67سنة،10 سنوات"، وبهذا تنجح الأجهزة الأمنية فى مواصلة تحقيق رسالتها وتوطيد دعائم الأمن وترسيخ هيبة القانون.