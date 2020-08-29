اليوم السابع
Ads
السبت، 29 أغسطس 2020 09:00 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

فيديو.. أستاذ تمويل: برنامج الإصلاح الاقتصادى تمكن من جذب استثمارات كبيرة لمصر

السبت، 29 أغسطس 2020 08:26 م
فيديو.. أستاذ تمويل: برنامج الإصلاح الاقتصادى تمكن من جذب استثمارات كبيرة لمصر البنك المركزى
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الدكتور مصطفى بدرة أستاذ التمويل والاستثمار، إن مصر خلال عام 2011 شهدت تراجع كبير فى المستوى الاقتصادى، حيث إن معدل النمو وصل إلى 1.3% بسبب تداعيات عام 2011 والانفلات الأمنى والإرهاب 

 

وأضاف أستاذ التمويل والاستثمار، فى تصريحات لقناة إكسترا نيوز، أن معدلات النمو بمصر خلال عام 2012 وصلت إلى 1.5%، لافتا إلى أن تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى مسؤولية البلاد فى أحلك الظروف، إلا أن مصر منذ عام 2014 بدأت تشهد تطور اقتصادى كبير نتيجة برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى شهدته مصر.

 

وأشار أستاذ التمويل والاستثمار إلى أن السياسة الاقتصادية الناجحة فى مصر تمكنت من جذب الاستثمارات إلى مصر بشكل كبير وهو ما انعكس على الوضع الاقتصادى بالتحسن، وانخفضت فيه معدلات البطالة والتضخم.

 


اقتصاد مصر

مصطفى بدره

اخبار الاقتصاد

الاصلاح الاقتصادى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة