اليوم السابع
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فيديو.. أستاذ اقتصاد يكشف كيف تتعرض مصر لحرب اقتصادية رغم النجاح الكبير

السبت، 29 أغسطس 2020 06:32 م
فيديو.. أستاذ اقتصاد يكشف كيف تتعرض مصر لحرب اقتصادية رغم النجاح الكبير مؤشر التكامل الاقتصادى
كتب أحمد عرفة

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كشف الدكتور عمرو سليمان ، أستاذ الاقتصاد بجامعة حلوان ، بعض جوانب الحرب الاقتصادية التى تتعرض لها مصر ، على الرغم رغم  من النجاح الكبير الذى تحققه مصر فى تنفيذ برنامجها الاقتصادى الذى حظى بإشادة المؤسسات الاقتصادية الدولية ببرنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى، مؤكدا أن الحديث عن اقتراض مصر وأنه دليل على ضعف الاقتصاد هي أمور غير حقيقية.

وقال سليمان ، في تصريحات لقناة إكسترا نيوز، أن الاقتراض ليس سبة، فقطر نفسها اقترضت ودول العالم المتقدمة تقترض أيضا، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية واليابان التى أصبحت الديون لديها تمثل نسبة 247 % ، مشيرا الى أنه في مصر نسبة الدين العام  مقارنة بنسبة الإنتاج العام انخفضت بشكل كبير، موضحا انخفاض نسبة العجز في الموازنة من 14,6 % في عهد جماعة الإخوان إلى 8,3 % نسب العجز في الموازنة، بجانب تراجع الدين المحلى من 114 % إلى 82 %.


عمرو سليمان

الاقتصاد

مصر

الدين العام

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