فوائد ورق الجوافة لصحة الجسم والبشرة والشعر

كتبت نهير عبد النبى

"لو تعبان وعندك سعال مستمر أشرب ورق جوافة"، من النصائح التى نسمعها دائما، حيث تحتوى الجوافة على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على تعزيز صحة الجسم وحمايته من الفيروسات والأمراض، ومنها "البوتاسيوم، الالياف، فيتامين سى وأ "، وغيرها من الفيتامينات.وحسب ما ذكره موقع krishijagran فإن هناك فوائد عديدة لتناول ورق الجوافة على الصحة وهى:

فوائد تناول ورق الجوافة على صحة الجسم



1: تحتوى أوراق الجوافة على نسبة عالية من الفيتامينات والخصائص المضادة للبكتيريا التي تساعد على منع الميكروبات في الأمعاء والحفاظ على صحة الجهاز الهضمى من الالتهابات والبكتيريا.

2:تناول ورق الجوافة يقلل من خطر الاصابة بمرض السكر، ويحافظ على صحة الجسم ويحميه من الجلطات والغيبوبة.

3:يحتوى ورق الجوافة على نسبة كبيرة من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على تعزيز صحة الجهاز المناعى وحمايته من الفيروسات والعدوى، كما انه يعمل على الوقاية من الامراض السرطانية المختلفة، حيث يحتوى على نسبة عالية من اللايكوبين المضاد للأكسدة.

4:يساعد على شفاء نزلات البرد والوقاية من أمراض الجهاز التنفسى والتهاب الشعب الهوائية، نظرا لاحتوائه على نسبة عالية من فيتامين سى، لذلك ينصح دائما عند الاصابة بنزلات البرد بتناولة مشروب ورق الجوافة الدافئ.

5: يعتبر ورق الجوافة من من الطرق الطبيعية التى تعمل على تهدئة اللثة والوقاية من التهابات الفم وألم الاسنان.





فوائد ورق الجوافة على البشرة والشعر



1:أوراق الجوافة مفيدة جدًا للأشخاص الذين يعانون من مشكلة حب الشباب والبقع السوداء. يزيل بشكل فعال حب الشباب والبقع السوداء من الجلد، تحتوي أوراق الجوافة على مطهر يقتل البكتيريا المسببة لحب الشباب.

2:تحتوي أوراق الجوافة على مضادات الأكسدة التي تقضي على الجذور الحرة التي عادة ما تتلف الجلد، بهذه الطريقة يحمي بشرتك من الشيخوخة ويحسن لون البشرة وملمسها، يمكن وضع مغلي من أوراق الجوافة الناضجة على الجلد لشده.

3:أوراق الجوافة غنية جدًا بالعناصر الغذائية ومضادات الأكسدة ، وبالتالي تساعد في تعزيز نمو الشعر الصحي، إذا قمت بتطبيق أوراق الجوافة على شعرك ستجعله ناعمًا ولامعًا ويزيد حجمه أيضًا.